كيف بدا العالم من دون قيود كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

دخلت كثير من مدن العالم في مرحلة جديدة من رفع قيود الحجر الصحي التي كانت مفروضة بسبب كورونا، وأخرى ساءت فيها الظروف الصحية فأدخلت نظام منع التجول من جديد،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".