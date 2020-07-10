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    كيف بدا العالم من دون قيود كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • جلسة تصوير على شاطئ المحيط الهادئ في سان دييغو، كاليفورنيا 4 يوليو 2020 ، وسط جائحة فيروس كورونا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
    • لاعب إف سي زينيت الروسي أرتيوم دزيوبا، ​​في حفل منح كأس أبطال روسيا بعد مباراة الجولة الـ 27 من بطولة كرة القدم الروسية بين أندية الدوري الممتاز بين فريقي إف سي زينيت (سان بطرسبورغ) و إف سي سوتشي (سوتشي)، 8 يوليو 2020
    • أشخاص يركضون في الساحة الحمراء أثناء هطول أمطار غزيرة في موسكو، 7 يوليو 2020
    • القلوب التي رسمها فريق من الفنانين Upfest تظهر على العشب في كوين سكوير، للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل (كوفيد-19) ، في بريستول، بريطانيا 8 يوليو 2020
    • بدر عملاق في موسكو، 6 يوليو 2020
    • أشخاص يرتدون كمامات في حديقة الملاهي تورب بارك، بعد إعادة فتحها مع رفع الحجر الصحي بسبب مرض (كوفيد-19)، في تشيرتسي بالقرب من لندن، بريطانيا 5 يوليو 2020
    • فتيات أثناء احتفالات المهرجان الصيفي بمناسبة العيد الشعبي السلافي إيفانا كوبالا على شاطئ خليج بريبيات في مدينة توروف في بيلاروسيا 6 يوليو 2020
    • فتيات في إحدى شوراع مدينة نيوكاسل، بعد إعادة فتح المقاهي والمطاعم في بريطانيا 4 يوليو 2020
    • الرئيس دونالد ترامب يحمل مضرب بيسبول خلال عرض برنامج تلفزيوني سبيريت أوف أميريكا في البيت الأبيض، 2 يوليو 2020
    • مسافرون يرتدون كمامات في قطار مزدحم متجه نحو العاصمة، وسط مخاوف من انتشار مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19)، في كولومبو، سريلانكا، 8 يوليو 2020.
    • فتيات في حديقة موزيون في يوم حار في موسكو، 6 يوليو 2020
    • فتاة تقفز إلى مياه البحر الأسود في بلدة نوفوفيودوروفكا في منطقة ساكي، القرم
    • متجول يرتدي زي القديس فيرمين يلوح بيده من الشرفة أمام المدينة حيث كان من المفترض أن يفتح مهرجان سان فيرمين الملغي بسبب تفشي مرض (كوفيد-19)، في بامبلونا، إسبانيا 6 يوليو 2020.
    • المصطافون على شاطئ إميريتينسكي في منطقة أدلر في سوتشي، 5 يوليو 2020
    • شانكار كورهادي (48 عامًا) ، يرتدي كمامة مصنوعة من الذهب، وسط انتشار مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) في بيون، الهند ، 4 يوليو 2020. يدعي كورهادي أن الكمامة تزن 50 جرامًا و تكلف حوالي 3870 دولار.
    • فتاة في حي باتريارشيه برودي في يوم حار في موسكو، حيث وصلت الحرارة في موسكو في الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز أعلى من المعيار المناخي،من 29 إلى 32 درجة مئوية، 6 يوليو  2020
    • عامل مطعم في مدينة ساو باولو ينظف النوافذ استعدادا باستقبال أول الزوار منذ رفع قيود الحجر الصحي في البرازيل، 6 يوليو 2020
    • الرهبان البوذيون والأطفال يشاهدون طائرة تقلع من مطار نيتاجي سوبهاس تشاندرا بوس الدولي في كلكتا، بعد رفع قيود الحجر الصحي في الهند 5 يوليو 2020
    • تظهر هذه الصورة التي التقطت في 5 يوليو 2020 رجلاً يقوم بتمرين للرقبة، وهو معلق على غضن شجرة في شنيانغ، بمقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين
    • تُظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 8 يوليو 2020 فتيات يلتقطن صورًا وسط حقول العدس المزهرة وزهور الخشخاش بالقرب من كاستيلوتشيو، وهي قرية صغيرة في منطقة أومبريا وسط إيطاليا.
    • جندي من فرقة تامان في أحد حقول التدريب العسكري في المنطقة العسكرية الغربية من ضواحي موسكو، روسيا 8 يوليو 2020
    • طالبة من أكاديمية ليب أوف دانس لرقص الباليه، تدعى أولاميد أولوال، تؤدي تدريبا روتينًا للرقص في إحدى شوراع مدينة أجانغبادي، لاغوس، 3 يوليو 2020. وتمنح أكاديمية الباليه، في أفقر مناطق أفريقيا، فرصة تعلم الرقص الكلاسيكي للأطفال المحرومين مجانا.
    • المتظاهرون يشتبكون مع عناصر الشرطة في بلغراد بعد فرض حظر التجوال من الإثنين حتى الجمعة، في ظل سوء الوضع الراهن بسبب فيروس كورونا في صربيا، 8 يوليو 2020
    • النساء اللواتي تم تأجل حفل زفافهن أو ألغي، نتيجة للقيود التي فرضتها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، يحتجون أمام نافورة تريفي في روما، إيطاليا 7 يوليو 2020
    • فتاة تستجم في منطقة خليج شوميخا في كراسنويارسكي كراي، روسيا 8 يوليو 2020
    • الثور يلقي متسابقه أرضا خلال مسابقة رعاة البقر التي أقيمت في هايسيد كاوبوي تشيرتش، 4 يوليو 2020 في ثاكستن، ولاية ميسيسيبي الأمريكية
    • عاصفة رعدية في موسكو، 7 يوليو 2020
    • ضباط الشرطة يفتشون عن المفقودين في موقع الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة في بلدة تسوناغي، محافظة كوماموتو، جنوب اليابان، 7 يوليو 2020.
    • قرويون محليون يمسكون بشبكات ويلتقطون القطع النقدية التي يلقيها الحجاج الهندوس في فوهة بركان برومو أثناء احتفال كاسادا الهندوسي، إندونيسيا 7 يوليو 2020
    • وانغ شانغ-تشي، 75 عاما، بائع قبعات متجول، يقود دراجته في موقف للسيارات بجوار حديقة حيوانات مدينة تايبيه في تايوان، 9 يوليو 2020.
    © AFP 2020 / Sandy Huffaker
    جلسة تصوير على شاطئ المحيط الهادئ في سان دييغو، كاليفورنيا 4 يوليو 2020 ، وسط جائحة فيروس كورونا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    دخلت كثير من مدن العالم في مرحلة جديدة من رفع قيود الحجر الصحي التي كانت مفروضة بسبب كورونا، وأخرى ساءت فيها الظروف الصحية فأدخلت نظام منع التجول من جديد،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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