كيف بدا العالم من دون قيود كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

دخلت كثير من مدن العالم في مرحلة جديدة من رفع قيود الحجر الصحي التي كانت مفروضة بسبب كورونا، وأخرى ساءت فيها الظروف الصحية فأدخلت نظام منع التجول من جديد،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي: لمحة عن أهم الأحداث المصورة في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
دخلت كثير من مدن العالم في مرحلة جديدة من رفع قيود الحجر الصحي التي كانت مفروضة بسبب كورونا، وأخرى ساءت فيها الظروف الصحية فأدخلت نظام منع التجول من جديد،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
يُقال إن المرأة السلافية هي الأجمل في العالم؛ وما يهم أكثر، إنها جميلة من الداخل أيضًا.
قدم الطاهي وفنان الطعام الأردني عمر سرطاوي، وبالتعاون مع المصممتان سلمى دجاني وأميرة الأردن نجلاء بنت عاصم، بإبداع لا سابق له في العالم - كمامة الباذنجان.
بعد إعادة فتح الشواطئ أمام المواطنين الروس أعيد افتتاح جميع الفنادق والمجمعات الرياضية الشتوية في المنتجع السياحي "كراسنايا بوليانا"، ليس فقط أمام الزوار المحليين بل السياح من جميع أنحاء روسيا أيضا، وذلك بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب القيود التي فرضتها البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا.
تعرض قطاع صناعة الزفاف في روما - إحدى الصناعات الرئيسية في المدينة - لضربة شديدة بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية خلال انتشار فيروس "كورونا.
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