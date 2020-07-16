"روبوت الكنغر"...الموظف الجديد في محلات اليابان

في أغسطس/ آب المقبل، سوف يستلم "الروبوت الكنغر" أول مهام أعماله في أحد المحلات التجارية في طوكيو في اليابان.

وسيكون من مهام روبوت الكنغر هو أعمال التعبئة في المخازن التجارية، حيث يقوم بوضع السندويتشات والمشروبات والوجبات الجاهزة على رفوف المحلات بما يناسب أصحابها. وبحسب وكالة "رويترز"، فإن ذلك من شأنه أن يساعد على تنشيط البيع بالتجزئة الآلي في اليابان.

وأفاد مشغّل المتاجر "فاميليا مارت" (FamilyMart) أنه يخطط لاستخدام عمال الروبوت في 20 متجرا في العاصمة اليابانية طوكيو بحلول عام 2022. في بداية الأمر، سيتم تشغيلهم عن بعد، حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي لهذه الآلات من تعلم تقليد الحركات البشرية. كما ستنشر سلسلة المحلات التجارية "لاوسون" (Lawson) بالفعل أول روبوت لها في سبتمبر/ أيلول هذا العام، وفق ما أفادته شركة "تيلي إكزيستنس" (Telexistence) للتكنولوجيا.

وقال جين توميوكا، المدير التنفيذي للروبوت: "إنه يرفع من نطاق وحجم الوجود البشري". كما أوضح كيف تسمح تكنولوجيته للناس بالإحساس وتجربة أماكن أخرى غير الأماكن التي يقيمون فيها.

وتعود الفكرة التي اقترحتها الشركة أستاذ جامعة طوكيو، سوسومو تاشي، التي اقترحها لأول مرة قبل أربعة عقود.

يهدف التصميم الغريب لروبوت الكنغر مساعدة المتسوقين على الشعور بالراحة. ذلك أن الناس يشعرون بعدم الارتياح حول الروبوتات التي تبدو كثيراً كالبشر وبصورة أكثر من اللازم.