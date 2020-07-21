لقطات مدهشة لتصريف مياه سد الممرات الثلاثة في الصين

أفادت وزارة الطوارئ الصينية أن ارتفاع منسوب مياه نهر يانغتسي يستمر بسبب الفيضانات في وسط وشرق الصين، كما أثر ذلك بالفعل على حياة ما يقرب من 24 مليون شخص منذ بداية شهر يوليو/ تموز الجاري.

يرتفع منسوب نهر يانغتسي في الصين للمرة الثانية هذا العام، الناجم عن تساقط الأمطار الغزيرة، بحيث بالكاد اجتاز سد الممرات الثلاثة، مما أثار مخاوف من حدوث المزيد من الدمار مع تزايد الفيضانات الموسمية، التي بالفعل خلفت وراءها أكثر من مئة شخص بين قتيل ومفقود منذ الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء "شينخوا" الصينية أن خزان سد الممرات الثلاثة شهد انخفاضا في تدفق المياه بمقدار 46 ألف متر مكعب/ الثانية في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء يوم الأحد الماضي، مقارنة بـ 61 ألف متر مكعب/ الثانية في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الذي سبقه واستمر لمدة 18 ساعة.

وسجل مستوى مياه خزان السد ارتفاعا قياسيا وصل إلى 164.16 متر خلال هذا الفيضان الموسمي منذ تاريخ بناء السد، محطما بذلك الرقم القياسي السابق له - 163.11 متر.

وأعلنت نقابة سد الممرات الثلاثة أن الحجم التراكمي لإمساك السد لمياه الفيضانات وصل 14 بليون متر مكعب خلال الموسم الرئيسي للفيضانات لهذا العام.

يعتبر نهر يانغتسي أطول أنهار الصين وآسيا وثالث أطول أنهار العالم بعد نهر النيل في قارة أفريقيا ونهر الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية، حيث يبلغ طوله نحو 6300 كيلومتر. وسد الممرات الثلاثة، هو أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على النهر. ويعد أيضا واحداً من أكبر المشاريع الهندسية في التاريخ الإنساني، حيث يبلغ طول جدار السد الذي أكمل بناؤه عام 2006 2.3 كيلومتر ويرتفع عن قعر النهر 183 مترا.