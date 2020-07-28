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    المتأهلون والفائزون في مسابقة التصوير بواسطة آيفون لعام 2020

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    • صورة بعنوان لا جدران، للمصور البيلاروسي أرتيوم باريشيف، الحائز على المركز الأول في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة للمصور الصيني جيلي جاو، الحائز على المركز الثاني في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة للمصور الصيني تو أودنو، الحائز على المركز الأول في فئة التصوير الفن التجريدي في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان كرسي الشاطئ، للمصور الأمريكي ليو دوان، الحائز على المركز الأول في فئة التصوير المناظر الطبيعية في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان كرسي الشاطئ، للمصور الأمريكي دانيال موار، الحائز على المركز الأول في فئة التصوير صور أخرى في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان سلسلة أشجار النخيل #5، للمصور الأمريكي إميليا كاشفيان، الحائزة على المركز الثاني في فئة التصوير الهندسة المعامرية في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان الخيول، للمصور الصيني تشياوجون جانغ، الحائز على المركز الأول في فئة التصوير الحيوانات في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان سلسلة أشجار النخيل #5، للمصورة البحرينية منى جمعان، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير صورة شخصية في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان غير معنون، للمصور الصيني هاو وين، الحائزة على المركز الثالث في فئة التصوير أنماط وردية في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان الفيروس، للمصورة الإيطالية كاتيرينا بيرتوني، الحائزة على المركز الثاني في فئة التصوير أخبار/ أحداث في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان الدمج الثقافي، للمصورة الأمريكية أودري بلايك، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير أسلوب الحياة في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان شعر البنات، للمصورة الأمريكية يكاتيرينا فارزار، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير الأطفال في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان الحياكة لشفاء الجروح، للمصور أومار لوكاس من بيرو، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير الناس في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان زجاجة نبيذ وسبع قطع من السجق، للمصور البرتغالي جواو كاباكو، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير حياة الجماد في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان تقليم ثنائي، للمصور الأسترالي غلين هومان الحائزة على المركز الثالث في فئة التصوير الناس في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان الشياطين تنير السماء، للمصور الإسباني فيرناندو ميرلو، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير أخبار/ الأحداث في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان غير معنون، للمصور الصيني ليزي لي، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير الطبيعة في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان خالٍ من الماضي، للمصور الأمريكي كريستيان كروز، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير السفر في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان حل الليل في جبال الدولوميت، للمصور ليو تشان من هونغ كونغ، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير الغروب في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان وحيد، للمصور الأسترالي غلين هومان، الحائزة على الجائزة الرئيسية في فئة التصوير الأشجار في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    • صورة بعنوان الصبيان يحقلون، للمصور البريطاني ديمبي بهالوتيا، الحائزة على الجائزة الكبرى في مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول أيفون لعام 2020
    صورة بعنوان "لا جدران"، للمصور البيلاروسي أرتيوم باريشيف، الحائز على المركز الأول في جوائز مسابقة مصور العام في التصوير بواسطة الهاتف المحمول "أيفون" لعام 2020
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    بعد مراجعة آلاف الصور المشاركة من مستخدمي "آيفون"، من أكثر من 140 دولة حول العالم، أعلنت لجنة التحكيم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي بواسطة هاتف آيفون في نسختها الثالثة عشرة، أسماء الفائزين بجوائز المسابقة.

    وكانت الجائزة الكبرى هذا العام من نصيب المصور البريطاني ديمبي بهالوتيا، لصورة "الصبيان يحلقون"، والمركز الأول في فئة "مصور العام" من نصيب نظيره البيلاروسي أرتيوم باريشيف، الذي يعيش في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

    يذكر أن المشاركين استخدموا هواتف آيفون مختلفة، بدءا من "iPhone 6" وحتى " iPhone 11 Pro" الحديث.

    ترون في ألبوم "سبوتنيك" قائمة الصور للمتأهلين وللفائزين في مسابقة "التصوير الفوتوغرافي بواسطة آيفون لعام 2020".

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