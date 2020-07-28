المتأهلون والفائزون في مسابقة التصوير بواسطة آيفون لعام 2020

بعد مراجعة آلاف الصور المشاركة من مستخدمي "آيفون"، من أكثر من 140 دولة حول العالم، أعلنت لجنة التحكيم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي بواسطة هاتف آيفون في نسختها الثالثة عشرة، أسماء الفائزين بجوائز المسابقة.

وكانت الجائزة الكبرى هذا العام من نصيب المصور البريطاني ديمبي بهالوتيا، لصورة "الصبيان يحلقون"، والمركز الأول في فئة "مصور العام" من نصيب نظيره البيلاروسي أرتيوم باريشيف، الذي يعيش في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

يذكر أن المشاركين استخدموا هواتف آيفون مختلفة، بدءا من "iPhone 6" وحتى " iPhone 11 Pro" الحديث.

ترون في ألبوم "سبوتنيك" قائمة الصور للمتأهلين وللفائزين في مسابقة "التصوير الفوتوغرافي بواسطة آيفون لعام 2020".