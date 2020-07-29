حشرات مارفل... أبطال خارقون قد تصادفونهم

خلال العام الماضي أعطى علماء هيئة البحوث الأسترالية "CSIRO" أسماء علمية لـ 165 نوعًا جديدًا من الحشرات، وشملت التسمية شخصيات من فيلم هوليوود "مارفل" (Marvel) وهي: Deadpool و Thor و Loki و Black Widow.

كما أطلق العلماء أيضا اسم "ستان لي" على نوع جدبد من الذباب تكريما لصاحب الكتاب الهزلي "مارفل"، الذي سمي هذه الشخصيات.

قال عالم الحشرات في هيئة البحوث الأسترالية، الدكتور بريان ليسارد، وهو أيضاً يحمل اسم بطل خارق "بري الرجل الذبابة'' (Bry the Fly Guy) على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "تسمية أنواع جديدة من الحشرات لهي قوة عظمى مهمة في حل العديد من تحديات العالم".

وأشار إلى أن تسمية الحشرات مبنية على تشابه الحشرات في شكلها ومهامها مع شخصيات الفيلم، فعلى سبيل المثال:

ذبابة "ستان لي" (Daptolestes leei) - تشارك الخصائص الشكلية للكاتب ستان لي: النظارات والشنب.

ذبابة "ثور" (Daptolestes bronteflavus) - تعني الرعد الأشقر

ذبابة "لوكي" (Daptolestes illusiolautus) - الخداع الأنيق

ذبابة الأرملة السوداء" (Daptolestes feminategus) - تعني المرأة التي ترتدي الجلد الأسود

ذبابة "ديدبوول" (Humorolethalis sergius) - والتي تعني باللاتينية الرطوبة والموت، وتشرك في شكلها قناع الوجه

وأضاف الدكتور ليسارد أنه مع ربع الحشرات الموجودة في أستراليا والمعروفة للعلماء، "فكلما قمنا بتسمية المزيد من الأنواع، كلما كان بإمكاننا فهم قوتها الخارقة بشكل أفضل.