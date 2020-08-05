دموع ووجع ودمار... أثر الانفجار في بيروت

هز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء الموافق 4 أغسطس/ آب، وتضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع ضحايا في الأرواح وخسائر كبيرة في الممتلكات.

قال محافظ بيروت مروان عبود، إنه يقدر كلفة الأضرار التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، بما بين 3 و 5 مليارات دولار.

وأشار عبود إلى أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية، ووفق تقديره هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن".

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

لمتابعة ملف انفجار مرفأ بيروت.