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    من مديحة كامل إلى أنجولينا جولي...مهرجان موسكو السينمائي الدولي

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    • الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    • مغني الروك البريطاني تومي ستيل، ضيف مهرجان موسكو السينمائي الدولي، في الساحة الحمراء، 1959
    • الممثلان الفرنسيان سيمونا سينيورا وإيف مونتان على الساحة الحمراء، ضيفا مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثالث، 1963
    • الممثلة الإيطالية صوفيا لورين خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الرابع، 1965
    • الممثلة السنغالية بيسين (يسار) خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الخامس، 1967
    • المشاركون في مهرجان موسكو السينمائي الدولي التاسع، من اليسار إلى اليمين: المخرج السينمائي السوفيتي غريغوري ريشال، وعضو لجنة التحكيم ساناما خودا من غينيا بيساو، 1975
    • الممثلات المشاركات في مهرجان موسكو السينمائي الدولي التاسع، من اليسار إلى اليمين: باتريشيا رييس من المكسيك، لاكسمي بيبينجدنان من تايلاند، زينب من العراق، مديحة كامل من مصر).
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي التاسع عشر، بحضور نجم هوليوود الممثل الأمريكي ريتشارد غير، 1995
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الحادي والعشرين، بحضور نجم الكوميديا الفرنسية الممثل بيير ريشارد، 1999
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثالث والعشرين، بحضور نجم هوليوود الممثل الأمريكي جاك نيكلسون والممثلة فلين بويل، 2001
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي السادس والعشرين، بحضور المخرج الأمريكي الشهير كوينتن تارانتينو، 2004
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي السادس والعشرين، بحضور نجمة هوليوود الممثلة الشهيرة الأمريكية ميريل ستريب، 2004
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثامن والعشرين، بحضور نجم السينما الفرنسية جيرار دي بارديه الممثل الأمريكي ورئيس المهرجان الروسي نيكيتا ميخالكوف، 2006
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثلاثين، بحضور الممثل الأمريكي ويل سميث والممثلة الأمريكية شارليز ثيرون، 2008
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الحادي و الثلاثين، بحضور الممثل الأمريكي إدريان برودي، 2009
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثالث و الثلاثين، بحضور الممثلة الفرنسية إيمانويل بيار، 2010
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثالث و الثلاثين، بحضور الممثلة البريطانية هيلين ميرين، 2011
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الرابع و الثلاثين، بحضور الممثلة الفرنسية كاترين دينيف، 2012
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الخامس و الثلاثين، بحضور نجم هولييود الممثل الأمريكي براد بيت، الذي يقف بجوار رئيس المهرجان والمخرج السينمائي الروسي الشهير نيكيتا ميخالكوف، 2013
    • افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثامن والثلاثين، بحضور نجم هولييود الممثل الإيراني رضا ميركاريمي، 2016
    © Sputnik . Mikhail Ozerskiy
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
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    قبل 61 عامًا، في 3 أغسطس/ آب عام 1959، افتتح أول مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

    يعود تاريخ تأسيس مهرجان موسكو السينمائي الدولي بالأصل إلى عام 1935، ولكن بعد ذلك لم يكن يقام بشكل منتظم، كما لم يحمل طابعاً ذا أهمية كبيرة في السينما العالمية. لذلك، يعتبر العد التنازلي الرسمي للمهرجان بدءا من عام 1959.

    أقيم المهرجان حينذاك تحت شعار "من أجل إنسانية التصوير، من أجل السلام والصداقة بين الشعوب!". شارك ضمن برنامج مسابقة المهرجان 30 فيلما، كما تم تقديم برنامج واسع من الأفلام خارج نطاق المسابقة من قبل مديري التوجهات الجديدة والواقعيين الإيطاليين الجدد.

     منذ عام 1959، كان مهرجان الأفلام يقام بانتظام في السنوات الفردية، ومن ثم وبدءا من عام 1995 أصبح يقام سنوياً. وفي عام 1972، دخل مهرجان موسكو "السينمائي الدولي في مجموعة مهرجانات الفئة "أ" ليصبح من أحد المهرجانات المرموقة، جنباً إلى جنب مع مهرجانات "كان" و"برلين" و"البندقية.

    أصبحت الجائزة الرئيسية في المهرجان السينمائي هي "غيورغي الذهبي" في عام 1989.

    يعقد في إطار مهرجان موسكو السينمائي الدولي عروض إعلامية وعرض أفلام لأفضل ممثلي السينما العالمية، وتقام أيام لإحياء ذكرى مناسبة ما، وفعاليات الطاولة المستديرة، والندوات العلمية والمؤتمرات. وفي عام 1997، أضيف منتدى صانعي الأفلام الشباب.

    على مدار السنين، أصبح مهرجان موسكو السينمائي الدولي أحد أرقى المنتديات السينمائية في العالم.

    تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورا أرشفية على مدار السنين مهرجان موسكو السينمائي الدولي بمشاركة فنانين وممثلين من مختلف أنحاء العالم.

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    موسكو, روسيا, حياة روسيا
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