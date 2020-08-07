من مديحة كامل إلى أنجولينا جولي...مهرجان موسكو السينمائي الدولي

قبل 61 عامًا، في 3 أغسطس/ آب عام 1959، افتتح أول مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

يعود تاريخ تأسيس مهرجان موسكو السينمائي الدولي بالأصل إلى عام 1935، ولكن بعد ذلك لم يكن يقام بشكل منتظم، كما لم يحمل طابعاً ذا أهمية كبيرة في السينما العالمية. لذلك، يعتبر العد التنازلي الرسمي للمهرجان بدءا من عام 1959.

أقيم المهرجان حينذاك تحت شعار "من أجل إنسانية التصوير، من أجل السلام والصداقة بين الشعوب!". شارك ضمن برنامج مسابقة المهرجان 30 فيلما، كما تم تقديم برنامج واسع من الأفلام خارج نطاق المسابقة من قبل مديري التوجهات الجديدة والواقعيين الإيطاليين الجدد.

منذ عام 1959، كان مهرجان الأفلام يقام بانتظام في السنوات الفردية، ومن ثم وبدءا من عام 1995 أصبح يقام سنوياً. وفي عام 1972، دخل مهرجان موسكو "السينمائي الدولي في مجموعة مهرجانات الفئة "أ" ليصبح من أحد المهرجانات المرموقة، جنباً إلى جنب مع مهرجانات "كان" و"برلين" و"البندقية.

أصبحت الجائزة الرئيسية في المهرجان السينمائي هي "غيورغي الذهبي" في عام 1989.

يعقد في إطار مهرجان موسكو السينمائي الدولي عروض إعلامية وعرض أفلام لأفضل ممثلي السينما العالمية، وتقام أيام لإحياء ذكرى مناسبة ما، وفعاليات الطاولة المستديرة، والندوات العلمية والمؤتمرات. وفي عام 1997، أضيف منتدى صانعي الأفلام الشباب.

على مدار السنين، أصبح مهرجان موسكو السينمائي الدولي أحد أرقى المنتديات السينمائية في العالم.

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صورا أرشفية على مدار السنين مهرجان موسكو السينمائي الدولي بمشاركة فنانين وممثلين من مختلف أنحاء العالم.