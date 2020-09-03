إعصار مايساك يصل إلى روسيا مدمرا

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وصل الإعصار المدمر "مايساك" إلى كوريا الجنوبية واليابان ومدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا. أغلقت المدينة الجسور العابرة فوق خليج "زولوتوي روغ" (القرن الذهبي) وإلى جزيرة روسكي.
في إقليم بريموريه الروسي، أبقى إعصار "مايساك" 8.5 ألف شخص من دون كهرباء. كما أنه تم إعلان حالة طوارئ في المنطقة يومي 3 و 4 سبتمبر/ أيلول.
وفي كوريا الجنوبية تم حساب الأضرار: حيث دمر الإعصار عشرات المنازل ويوجد قتلى. وكان لا بد من إجلاء ألفي ساكن من منطقة الخطر.
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