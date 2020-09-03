إعصار مايساك يصل إلى روسيا مدمرا

في إقليم بريموريه الروسي، أبقى إعصار "مايساك" 8.5 ألف شخص من دون كهرباء. كما أنه تم إعلان حالة طوارئ في المنطقة يومي 3 و 4 سبتمبر/ أيلول.

وفي كوريا الجنوبية تم حساب الأضرار: حيث دمر الإعصار عشرات المنازل ويوجد قتلى. وكان لا بد من إجلاء ألفي ساكن من منطقة الخطر.