من قلبي سلام للسودان... صور تكشف مدى تضرر البلاد بالفياضانات

كشف الدفاع المدني في السودان حقيقة ما تم تداوله بشأن تحذيره من ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل وخروج الوضع في البلاد عن السيطرة.

نفى الدفاع المدني في السودان ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، وخروج الوضع في البلاد عن السيطرة.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت، أمس الاثنين، عن الدفاع المدني قوله إن منسوب النيل ينذر بخروج الوضع في البلاد عن السيطرة، وهو ما نفاه الدفاع المدني بحسب موقع "أخبار السودان".

وعادة ما یشھد السودان الفیضان في الصیف، لكن ھذا العام تسببت مستویات المیاه غیر المسبوقة في إغراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعیة بینما یخشى السكان في أنحاء الخرطوم على منازلھم بسبب المیاه الآخذة في الارتفاع. ووصلت میاه الفیضانات إلى طرق رئیسیة في الخرطوم للمرة الأولى في الوقت الحدیث الذي تعیه الذاكرة.