ليست قمة كامب ديفيد ولا البيت الأبيض... جلسة تصوير للعلامة التجارية الإسرائيلية في الإمارات

لم تكن جلسة تصوير لـقمة "كامب ديفيد" أو في فناء البيت الأبيض، بل جلسة تصوير للعلامة التجارية الإسرائيلية - حيث رفرف العلمان الإماراتي والإسرائيلي فوق الكثبان الرملية في دبي.

وقالت تاغر لوكالة "أسوشيتد برس": "يشرفني أن أكون أول عارضة أزياء إسرائيلية تشارك في جلسة تصوير هنا. أنا فخورة جدًا بأن أمثل بلدي... بأن أكون هنا فقط".

وأضافت: "أشعر بأمان كبير عندما أقول إنني من إسرائيل".

أتت الشابة، البالغة من العمر 21 عامًا، إلى الإمارات بجواز سفرها الدنماركي حيث أن السفر بجواز سفر إسرائيلي لا يزال معقدًا على الرغم من بدء الرحلات المباشرة بين البلدين.

يذكر أنه تم إطلاق أول رحلة مباشرة بين الإمارات وإسرائيل، الأسبوع الماضي.