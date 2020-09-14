وسط جائحة كورونا التلاميذ السوريون يعودو إلى المدرسة

بعد أن أُنهكت مدينة صنعاء من الحروب والأوضاع الاقتصادية الهشّة التي زادت من عنف المجتمع ضد النساء، اختارت مجموعة من الفتيات اليمنيات الصغيرات أن يتعلمن فنون القتال والدفاع عن النفس، في تحدّ جريء للعادات والتقاليد المجتمعية للمجتمع اليمني المحافظ.