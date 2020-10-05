اكتشاف آثار سقارة

أعلنت وزارة الآثار المصرية، يوم السبت الماضي، العثور على 59 تابوتا على الأقل و28 تمثالا أثرية في ثلاث آبار للدفن بمنطقة آثار سقارة الشهيرة بمحافظة الجيزة، وهو أول كشف أثري يتم الإعلان عنه منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعثرت البعثة الأثرية المصرية على التوابيت داخل ثلاث آبار للدفن تتراوح أعماقها بين 10 و12 مترا، وعثروا بداخلها على 59 تابوتا على الأقل، مغلقة وملونة مرصوصة فوق بعضها البعض.

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ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صوراً للآثار التي اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية في سقارة...