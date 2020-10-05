سفينة كارلسروه... هل حاولت نقل غرفة الكهرمان الشهيرة؟

عثر فريق من الغواصين البولنديين على حطام السفينة البخارية الألمانية "كارلسروه" (Karlsruhe)، التي يرجح أنها غرقت في بحر البلطيق في 13 أبريل/ نيسان عام 1945. وقالوا إنهم لا يستبعدون أن هذه السفينة حاولت في رحلتها الأخيرة إجلاء الغرفة الأسطورية "غرفة الكهرمان" من مدينة كونيغسبرغ (كالينينغراد الروسية حالياً).

وأفاد العلماء أنه عثر على السفينة "كارلسروه" على عمق 88 مترا على بعد عشرات الكيلومترات شمال منتجع أوستكا البولندي الساحلي.

كما أشار الفريق إلى أن السفينة بحالة جيدة، وعثر في داخلها على مركبات عسكرية وأدوات مائدة، وعلى متنها صناديق فيها محتويات غير معروف بعد ما بداخلها. ولا يوجد تأكيد رسمي لما افترضه الغواصون حتى الآن.

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ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صوراً لاكتشاف حطام السفينة الألمانية في قاع بحر البلطيق.