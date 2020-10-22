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    "كاونتر سترايك" على الطريقة الروسية... كيف تتدرب وماذا تطبخ القوات الخاصة الروسية

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    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    • تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
    © Sputnik . Konstantin Morozov
    تدريبات معقدة للقوات الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا في ساحة التدريب في منطقة بسكوف الروسية، 20 أكتوبر 2020
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    أفاد المكتب الصحفي لخدمة السجون الفدرالية في روسيا، أن وصفة طبق قدمته القوات الخاصة في إقليم كوستروما سيتم إدراجه على لائحة كتاب المطبخ الروسي.

     قام فريق "غروزا" (الرعد) التابع للقوات الخاصة في إقليم كوستروما الروسي، بتصوير فيديو حول طريقة تحضير الطبق المفضل لديهم، في إطار إعداد كتاب إلكتروني لوصفات الطبخ، والذي سيتم نشره فيما بعد بمناسبة الذكرى الثلاثين لتشكيل القوات الخاصة الروسية.

    وصفة هذا الطبق القديم، الذي سيضاف على اللائحة حديثاً، اسمه "تشيبورديك"، شاركت وصفته جدة أحد عناصر القوات الخاصة "غروزا".

    طبق تشيبورديك من تحضير عناصر القوات الخاصة في كوستروما الروسية
    © Photo / UFSIN of Kostromskaya oblast
    طبق تشيبورديك من تحضير عناصر القوات الخاصة في كوستروما الروسية

    أوضح العنصر، الذي أعرض عن ذكر اسمه، أن جميع المكونات المستخدمة في تحضير طبق "تشيبورديك" موجودة، وتنمو في بساتين كوستروما. أما بالنسبة للمكون الرئيسي - اللحوم - "يركض" في حقول وغابات المنطقة الواسعة حولهم!

    وقال: "عناصر القوات الخاصة يجب أن تكون قوية وصلبة. ولهذا السبب نعطي الأفضلية للأطعمة الصحية فقط. لذلك فإن "طبق تشيبورديك من كوستروما" لدينا تتكون حصريًا من الخضار الطازجة، بالإضافة إلى لحم الخنزير البري والأيل".
    طبق تشيبورديك من تحضير عناصر القوات الخاصة في كوستروما الروسية
    © Photo / UFSIN of Kostromskaya oblast
    طبق تشيبورديك من تحضير عناصر القوات الخاصة في كوستروما الروسية

    شارك فريق القوات الخاصة بأكمله في صنع طبق لا تستطيع مقاومة رائحته الشهية. ولكل منهم كان له "مهمته الخاصة" - من تقطيع الحطب وإشعال النار إلى تقطيع الخضار وتحضير اللحوم. استغرقت عملية الطهي بأكملها حوالي ساعتين. والآن، ستدخل وصفة طبق "تشيبورديك" مكانها بجدارة على لائحة "كتاب الطبخ" الروسي.

    يذكر أن روسيا تحتفل بيوم القوات الخاصة في 24 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

    وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور تدريبات للقوات الخاصة الروسية التابعة لمنطقة غرب روسيا...

    الكلمات الدلالية:
    الجيش الروسي, روسيا, حياة روسيا
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