الدب الروسي "يتدخل"... حيوانات تتنبأ بنتائج الانتخابات الرئاسة الأمريكية

"تم القبض" على ثلاثة حيوانات من روسيا، شاركت في "التدخل بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020" - النمر البنغالي "خان"، نمر آمور "بارتيك"، والدب من كامتشياتكا "بويان".

قام موظفو حديقة النباتات والحيوانات "روييف روتشيه" في كراسنويارسك الروسية، بوضع بطيختين نُحتت عليهما صورتي المرشحين الرئاسيين الأمريكيين دونالد ترامب وجو بايدن، لتقوم الحيوانات الثلاثة "المشتبه بها"، خان وبارتيك وبويان، بالتنبؤ بفوز أحد المرشحين في انتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. فمن اختارت؟