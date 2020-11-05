كلها من قش الأرز... مدينة ترفيهية في تايلاند

تبدأ سلسلة مقاهي "شوكولادنيتسا" في اختبار النادل الروبوتي. لذلك، بدءًا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول، بدأ النوادل الآليون، التي طورتها شركة "بودو روبوتيكس" في خدمة زوارها في اثنين من مقاهي موسكو.