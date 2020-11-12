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    كيف تستعد موسكو لاحتفالات بالعام الجديد

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    • زينة رأس السنة في متجر غوم على الساحة الحمراء في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة أعياد الميلاد و رأس السنة في شارع نيكولسكايا في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة أعياد الميلاد و رأس السنة في شارع نيكولسكايا في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة رأس السنة في متجر غوم على الساحة الحمراء في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة أعياد الميلاد و رأس السنة في شارع نيكولسكايا في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة رأس السنة في متجر غوم على الساحة الحمراء في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة رأس السنة في متجر غوم على الساحة الحمراء في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة أعياد الميلاد و رأس السنة في شارع نيكولسكايا في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة رأس السنة في متجر غوم على الساحة الحمراء في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة أعياد الميلاد و رأس السنة في شارع نيكولسكايا في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة رأس السنة في متجر غوم على الساحة الحمراء في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة أعياد الميلاد و رأس السنة في شارع نيكولسكايا في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة أعياد الميلاد و رأس السنة في شارع نيكولسكايا في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    • زينة أعياد الميلاد و رأس السنة في شارع نيكولسكايا في موسكو، 11 نوفمبر 2020
    © Sputnik . Alexey Maishev
    زينة رأس السنة في متجر "غوم" على الساحة الحمراء في موسكو، 11 نوفمبر 2020
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    أعلن نائب رئيس بلدية موسكو للإسكان والمرافق العامة والتحسين، بيتر بيريوكوف، لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، أنه بحلول العام الجديد، سيتم تزيين شوارع العاصمة موسكو بزينة أعياد الميلاد ورأس السنة العام الماضي.

    وفقاً لقول بيريوكوف، فإن المدينة ستكون جميلة هذا العام أيضا، إلا أنه لن يكون هناك عناصر (زينة) إضافية جديدة هذه المرة.

    وأضاف أن "المتخصصين (الفنيين) قاموا بترميم واستعادة كل ما كان (من زينة) في العام الماضي، ولم يتبق سوى تركيبها".

    في وقت سابق، أعلنت إدارة موسكو أن جميع المطاعم والحانات في موسكو لن تعمل عشية رأس السنة الجديدة بسبب وباء فيروس كورونا. ولذات السبب، تم إلغاء جميع احتفالات رأس السنة الجديدة الشعبية هذا العام.

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    وبالفعل بدأت بعض مراكز التسوق الكبيرة وأحياء في العاصمة بتركيب زينة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

    في الوقت نفسه، أفاد أصحاب الفنادق أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لتزيين الفنادق بمناسبة العام الجديد. يقال إنهم يخططون للبدء بالترتيبات الاحتفالية في 15 ديسمبر/ كانون الآول المقبل.

    يذكر أن ميزانية موسكو للاحتفالات بالعام الجديد العام الماضي بلغت 914 مليون روبل.

    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا, روسيا, موسكو
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