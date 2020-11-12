واقعية وحسب الطلب... فنان تشكيلي برازيلي "يرسم" وجوها على الكمامات

يلجأ الفنان التشكيلي البرازيلي خورخي سيلفا روريز، الآن، وفي خضم تفشي جائحة فيروس كورونا، إلى فنه لصنع الكمامات التي لا تخفي شكل الوجه، وإنما تظهره على حقيقته قدر الإمكان.

يقوم روريز بطلاء كمامات الوجه التي تتسم بالدقة العالية بحيث تبدو خيالية. وبينما كان يتحدث مرتديًا قناعه، بدا، مثله مثل المتكلم من بطنه، وشفاهه لا تتحرك.

قال روريز لوكالة "رويترز":

"أستخدم هذه الكمامة كي لا أفقد هويتي".

يرسم الجزء السفلي من وجه الشخص على كمامة من قماش أبيض، ويستغرق وقتًا في التفكير لعمل تفاصيل، مثل لون البشرة والشفاه، مشابهة تماماً للزبائن الذين يطلبونها.

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أصبحت هذه الكمامات شائعة لدى الأشخاص الذين لا يريدون إخفاء وجوههم أثناء الوباء ولكنهم حريصون على حماية أنفسهم من الفيروس.

وأضاف قائلاً: "من الضروري أن يعتني الناس بأنفسهم، فمن الجيد أن يستخدم الناس الأقنعة". كان لدي رد فعل إيجابي حقًا - الناس تضحك. الأمر الذي كان من المفترض أن يكون حزينًا أصبح سباً للسعادة".

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