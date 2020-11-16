كيف يبدو قصر الجليد "كريلاتسكويه" بعد تحويله إلى مشفى لمرضى "كوفيد - 19" في موسكو

لن ترى اليوم في قصر الجليد الرياضي "كريلاتسكويه" في موسكو منافسات رياضية بشكل مكثف كالسابق، حيث يقدم أكثر من 100 متخصص طبي هناك الرعاية اللازمة لمرضى "كوفيد - 19".

ومن غرفة المعلقين الرياضيين، التي توفر إطلالة بانورامية على ساحة الجليد، يمكنك فقط تشجيع فريق الأطباء والممرضات.

الساحة الرئيسية للقصر مجهزة الآن بأسرّة طبية (أكثر من 1300 سرير) ومعدات حديثة، وبدلاً من المتزلجين يتجول الأطباء والمراقبين الذين يرتدون سترات ملونة حول الملعب. المشفى يوفر شبكة إنترنت مجانية "Wi-Fi"، و500 تابلت (حاسب لوحي) لمن يرغب في مشاهدة أفلام أو مسلسلات أو تصفح مواقع الإنترنت.

لكل لون معنى: أصحاب سترات اللون الأصفر - هم موظفون مهرة مسؤولون عن النظافة وجمع القمامة. والأحمر - هم المسؤولون عن الأعمال الفنية والتنظيمية. بينما البنفسجي - هم القائمون بأعمال التطهير والتعقيم عند مداخل ومخارج المنطقة "الحمراء". وأصحاب اللون الأبيض، بدون أي ألوان تعريف أخرى - هم الأطباء.

يذكر أن المشفى المؤقت "كريلاتسكويه" افتتح في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، إن الوضع مع فيروس كورونا في روسيا ما زال مربكا، وتم نشر 263000 سرير لمرضى "كوفيد-19".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 22778 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 6360 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1948603 إصابات.

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