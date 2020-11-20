أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

شهد هذا الأسبوع إقامة المناورات الروسية المصرية "جسر الصداقة – 2020"، إرسال قوات حفظ السلام الروسية إلى قره باغ، وخروج آلاف المتظاهرين في مختلف مدن العالم احتجاجا على القيود التي تفرضها السلطات المحلية بسبب فيروس كورونا، وافتتاح "موسم الكريسماس" في الدنمارك، وحلول برد الشتاء الحقيقي وسقوط الثلوج في أقاليم مختلفة من روسيا... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".