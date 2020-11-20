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    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • فتاة على شاطئ المحيط الأطلسي في سان جان دي لوز، فرنسا 18 نوفمر 2020
    • شخص يرتدي زي بابا نويل يلتقي بأطفال أثناء جلوسه في فقاعة سانتا كلوز أثناء افتتاح موسم الكريسماس في حديقة حيوانات ألبورغ وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، في آلبورغ، الدنمارك، 13 نوفمبر 2020.
    • المصورون الصحفيون يلتقطون صورًا لمهرج يقف داخل بطة مطاطية ضخمة، أثناء مظاهرات مؤيدة للديمقراطية ومناهضة للحكومة في بانكوك، تايلاند 18 نوفمبر 2020.
    • انزلقت طائرة الشحن أن-124 عن المدرج بعد هبوط اضطراري (بسبب عطل في المحرك) في مطار تولماتشيفو الدولي في نوفوسيبيرسك الروسية، 19 نوفمبر 2020
    • رجل أمرني يقف أمام دير داديفانك، قره باغ، بعد وقف إطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان 14 نوفمبر 2020
    • المناورات الروسية المصرية جسر الصداقة – 2020 في نوفوروسيسك، روسيا 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
    • الرياضي الروسي ألكسندر أورلوف يختتم موسم التزلج على اللوح الشراعي في بحيرة أوب (خزان نوفوسيبيرسك المائي)، نوفوسيبيرسك الروسية، 14 نوفمبر 2020
    • كاهن يستمع إلى اعتراف أحد المواطنين في الشارع، خلال تجمع للمصلين للدعوة إلى إعادة فتح أماكن العبادة أثناء الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في نانت، غرب فرنسا 15 نوفمبر 2020
    • متظاهرون يرفعون أيديهم أمام ضباط الشرطة خلال احتجاجات ضد قيود الحكومة الألمانية التي فرضتها لاحتواء وباءكورونا (كوفيد-19) ، بالقرب من بوابة براندنبورغ في برلين، 18 نوفمبر 2020.
    • قوات حفظ السلام الروسية أمام دير داديفانك، قره باغ، بعد وقف إطلاق النار بين أرمينيا و أذربيجان 16 نوفمبر 2020
    • المشاركون في فعاليات المخصصة بمناسبة افتتاح المجمع التاريخي والثقافي سلوبوجانشينا في منطقة بيلغورود الروسية، 14 نوفمبر 2020
    • إطلاق مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم كرو دراغون عن طريق صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020
    • القطارات الكهربائية في محطة بحر أوب تتوقف في نوفوسيبيرسك، مع أول سقوط للثلح في روسيا 18 نوفمبر 2020
    • المشاركون في مسيرة لأنصار المعارضة الجورجية في تبليسي، حيث يطالبون بإجراء انتخابات برلمانية جديدة، إذ لا يعترفون بشرعية انتخابات التي جرت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، 14 نوفمبر 2020
    • أطفال يدفعون عربات أطفال المليئة بالممتلكات التي استعادوها من منازلهم المتضررة في قريتهم عقب إعصار فامكو في رودريغيز، مقاطعة ريزال، الفلبين، 17 نوفمبر 2020.
    • راقصة ترتدي كمامة أثناء تقديم عرض في شارع المشاة الرئيسي فيا ديل كورسو في روما، إيطاليا 14 نوفمبر 2020
    • منطاد على شكل طائر يشارك في المهرجان الدولي للمناطيد، فوق مدينة ليون، بولاية غواناخواتو المكسيك، 14 نوفمبر 2020
    • أثار المطر الجليدي في فلاديفوستوك، روسيا 19 نوفمبر 2020
    • رجل يرتدي زي كوفيد -19 أثناء احتجاجات الناس على القيود المفروضة من قبل الحكومة بسبب وباء كورونا، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 31 للثورة المخملية 1989 (ثورة سلمية في تشيكوسلوفاكيا شهدت سقوط الحكومة الشيوعية) في براغ، جمهورية التشيك، 17 نوفمبر 2020
    © AP Photo / Bob Edme
    فتاة على شاطئ المحيط الأطلسي في سان جان دي لوز، فرنسا 18 نوفمر 2020 قال وزير الصحة الفرنسي،أوليفييه فيران، إن "البلاد تستعيد السيطرة تدريجيًا" على الوضع الوبائي، لكنه حذر من أنه "سينفجر" بسرعة مرة أخرى إذا رجع المواطنون إلى تجاهل قواعد الإغلاق العام.
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    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
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    نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من زوايا العالم المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية.

    شهد هذا الأسبوع إقامة المناورات الروسية المصرية "جسر الصداقة – 2020"، إرسال قوات حفظ السلام الروسية إلى قره باغ، وخروج آلاف المتظاهرين في مختلف مدن العالم احتجاجا على القيود التي تفرضها السلطات المحلية بسبب فيروس كورونا، وافتتاح "موسم الكريسماس" في الدنمارك، وحلول برد الشتاء الحقيقي وسقوط الثلوج في أقاليم مختلفة من روسيا... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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