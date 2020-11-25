كمامات من الماس واللؤلؤ... اليابان تحارب كورونا بأسلوب فاخر

يمكن لمتابعي الموضة اليابانيين، الآن، الحماية من فيروس كورونا بأسلوب فاخر، بكمامات فاخرة مزينة بالماس واللؤلؤ مقابل مليون ين (9600 دولار) لكل منها.

بدأت سلسلة متاجر Mask.com التابعة لشركة «.Cox Co»، الأسبوع الماضي، بيع الكمامات المصنوعة يدويًا بهدف تشجيع الناس وتحفيز المبيعات في صناعة الأزياء التي تعاني من تراجع بسبب وباء كورونا.

ويعرض المتجر للبيع نوعين من الكمامات: كمامة الماس: مزينة بالماس من عيار 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة من كريستال سواروفسك، وكمامة اللؤلؤ وتحتوي على ما يقرب من 330 لؤلؤة «أكويا» اليابانية.

قالت أزوسا كاجيتاكا، موظفة في متجر الشركة بالقرب من محطة طوكيو، لوكالة «رويترز»:

«يشعر الجميع بالإحباط بسبب فيروس كورونا، وسيكون من الرائع أن يشعروا بالتحسن بالنظر إلى أحد هذه الكمامات المتلألئة".

وأضافت أن "صناعات المجوهرات والنسيج كانت أيضًا في حالة ركود بسبب فيروس كورونا، ولذا قمنا بذلك كجزء من مشروع المساهمة في إنعاش اليابان».

يذكر أن شركة «Cox»، وهي جزء من مجموعة «Aeon Co» للبيع بالتجزئة، قامت بافتتاح موقع Mask.com على الإنترنت في ستة مواقع فعلية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث تقدم أكثر من 200 نوع من الكمامات بدءًا من سعر 500 ين.

وأعرب بعض زوار المتجر، اليوم الأربعاء، عن قلقهم من أن تكون «كمامة المليون ين» خارج نطاق إمكانياتهم.

قالت ميتسو كانيكو، مواطنة يابانية تبلغ من العمر 66 عامًا:

"إذا ارتديت إحدى كمامات الوجه هذه، يجب أن أرتدي أزياء مناسبة تليق بها. لذا أعتقد أنه أمر محرج بعض الشيء (ارتداء الملابس)".

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الكمامات اليابانية لا تزال بعيدة عن أن تكون الأغلى في العالم. فـ «هذا الشرف» من نصيب كمامة مصنوعة من 250 غرامًا من الذهب عيار 18 قيراطًا، قيمتها 1.5 مليون دولار، من صنع مصمم المجوهرات الإسرائيلي يفيل (Yvel).

(الدولار = 104.4900 ين)

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