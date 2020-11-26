ليجيندا مارادونا... العالم يبكي رحيل أسطورة كرة القدم

أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم العالمي دييغو أرماندو مارادونا، الذي توفي أمس الأربعاء، إثر سكتة قلبية.

وقالت رئاسة الأرجنتين في بيان مقتضب: "بمناسبة وفاة دييغو أرماندو مارادونا، سيصدر رئيس الأمة حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من ذلك التاريخ".

وأعرب رئيس الدولة نفسه عبر حسابه على موقع تويتر عن امتنانه لـ "السعادة" التي قدمها نجم كرة القدم للأرجنتينيين.

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