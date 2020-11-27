تسجيل
15:23 GMT27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    تدمر قبل الحرب وأهرامات الجيزة... الفائزون في مسابقة "المصور التاريخي لعام 2020"

    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • صورة رصيف برايتون في بريطانيا للمصور مايكل مارش، الفائز في المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة كنيسة القديس ميخائيل في مقاطعة سومرست الإنجليزية للمصور آدم بورتن، الفائز في فئة التصوير إنجلترا التاريخية من المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة بالميرا (تدمر قبل الحرب في سوريا) للمصور مارتن تشامبرلين، الفائز في فئة التصوير حيث حدث التاريخ من المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة كاتدرائية القديس باسيل في موسكو، للمصور دميتري بوغدانوف، وصل إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة دير تاكتسانغ لاخغ في دولة بوتان، للمصورة كريستين ماثيوس، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة منى كازاميلا في برشلونة، للمصورة جوليت إيفانز، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة كنيسة الراعي الصالح في نيوزيلندا، للمصورة إيلينا باخليوك، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة حطام سفينة SS Turkia في البحر الأحمر في قناة السويس منذ عام 1941، للمصور رودولف غوندا، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة كنيسة القديس إدوارد في إنجلترا، للمصورة إنا شوتس، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة كنيسة هيدال الخشبية في النرويج، للمصور بجورن أندري هاهغن، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة نصب دوومونت أوسواري في فرنسا، للمصور فرانسيس ميسليت، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة المنزل المكعب في روتردام في هنولندا (مثال على الهندسة في التاريخ الحديث)، للمصور جون وايت، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة جزيرة هاشيما على ساحل ناغازاكي، للمصور ستيفان لانغ، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة تاج محل في الهند، للمصور فرحان خان، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة قلعة ألساندريا في إيطاليا، للمصور رومان روبرويك، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة مدرسة تيليا-كاري في أوزبكستان، للمصور جان-كلود تيلين، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة أهرامات الجيزة في مصر، للمصور تيموثي، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة محطة كيلينفيلد للطاقة الكهربائية شبه المهجور في بودابست، للمصور رومان روبريوك، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة جسر فورث قبالة الساحل الشرقي لاسكتلندا، للمصور باويل زيغمونت، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    • صورة حطام سفينة في بحيرة لوخ على الساحل الغربي لاسكتلندا، للمصور رون تير، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية المصور التاريخي لعام 2020
    صورة "رصيف برايتون" في بريطانيا للمصور مايكل مارش، الفائز في المسابقة الدولية "المصور التاريخي لعام 2020 "
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1047326785_0:303:2798:1877_1200x675_80_0_0_be2fa5466ec4932a3eff63a48986fc24.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202011271047327742-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/

    كشفت لجنة تحكيم مسابقة التصوير "المصور التاريخي لهذا العام" عن الفائزين بجائزة المسابقة والقائمة المختصرة لعام 2020.

    نظراً لوجود قيود متفاوتة في جميع أنحاء العالم بسبب الجائحة، بدلاً من مطالبة المشاركين بالخروج والبحث عن المواقع البارزة، دعى منظمو المسابقة هذا العام المصورين إلى البحث في أرشيف صورهم الخاص ومشاركة أعمالهم المصورة المذهلة للأماكن التي تهيمن على ماضينا.

    قيم خبراء لجنة التحكيم الأعمال المصورة بناء على الأصالة وشكل الصورة والكفاءة الفنية بإلإضافة إلى القصة وراء كل لقطة مصورة وتأثيرها التاريخي.

    وتعليقًا على الجوائز، قال قاضي لجنة التحكيم دان سنو:

    "(مسابقة) المصور التاريخي للعام تسلط الضوء على الجمال الرائع للمواقع التاريخية في العالم. هذه النصب الثقافية بمثابة شهادة على القصص الرائعة التي حدثت في كل مكان حولنا. تمت دعوة المصورين للبحث في أرشيفهم عن كل شيء: بدءًا من المناظر الطبيعية الحضرية المهجورة، ونقل لقطات من أعظم المواقع الثقافية في العالم، إلى التقاط صور بطابع الرومانسية الأرثرية للعجائب التاريخية التي يكسوها ضباب من عالم آخر".

    فاز في مسابقة "المصور التاريخي لهذا العام" مايكل مارش عن صورته "رصيف برايتون". وفاز آدم بيرتون في فئة "إنجلترا التاريخية" عن صورته "كنيسة القديس مايكل في سومرست"، بينما فاز في فئة "حيث حدث التاريخ" المصور مارتن تشامبرلين عن صورته "تدمر" قبل الدمار في حرب سوريا.

    تعتبر مسابقة "المصور التاريخي لهذا العام" منصة هائلة لعرض أفضل الأماكن التاريخية والمواقع الثقافية في العالم من جميع أنحاء البلاد، حيث يشارك المصورون كل شيء: من الكنوز الوطنية الأكثر شهرة إلى الجواهر الخفية الغامضة والمنسية.

    الكلمات الدلالية:
    تصوير
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك