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أعلنت لجنة التحكيم عن أفضل وجهات سفر في العالم لهذا العام، وكان من ضمنها: روسيا، وفيتنام، وسلطنة عمان، وإيطاليا، والبرتغال، والولايات المتحدة، وغيرها.
فازت مدينة موسكو الروسية بجائزة "أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2020"، بينما مدينة سان بطرسبورغ الروسية بلقب "أفضل مدينة ثقافية في العالم لعام 2020".
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تشاهدون في الموجز المصور في ألبوم "سبوتنيك" جوائز وألقاب أفضل وجهات سفر في العالم لعام 2020
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