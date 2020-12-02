كوب قهوة ثمين في مقهى من الخردة مخفي عن الأنظار في فيتنام

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مقهى "هايدن جيم كوفي" مقهى صديق للبيئة وجذاب وفريد من نوعه في مدينة هانوي الفيتنامية.
مقهى "هايدن جيم كوفي" (Hidden Gem Coffee) مقهى صغير يقع في قلب حي هانوي القديم.
جميع الأثاث وأدوات الزينة في هذا المقهى مصنوعة بشكل مبدع من البلاستيك والخشب والخردة - مواد معاد تدويرها لحماية البيئة.
تشاهدون في الموجز المصور من "سبوتنيك" مقهى من الخردة مخفي عن الأنظار في فيتنام...
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