كوب قهوة ثمين في مقهى من الخردة مخفي عن الأنظار في فيتنام

أعلنت لجنة التحكيم عن أفضل وجهات سفر في العالم لهذا العام، وكان من ضمنها: روسيا، وفيتنام، وسلطنة عمان، وإيطاليا، والبرتغال، والولايات المتحدة، وغيرها.