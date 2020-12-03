أحدث سفينة حربية في البحرية الإسرائيلية

شهد ميناء حيفا، يوم أمس الأربعاء، مراسم تسليم السفينة الجديدة "ساعر-6" إلى الأسطول البحري الإسرائيلي، بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي.

سفينة "ساعر-6" من طراز كورفيت، ألمانية الصنع، مزودة بقدرات إلكترونية لاعتراض صواريخ كروز، ونسخة بحرية من منظومة القبة الحديدية لإسقاط الصواريخ.

ذكرت وكالة "رويترز" أنه من المقرر وصول ثلاث سفن من نفس الطراز في عام 2021 ليرتفع بذلك عدد السفن التي تنشرها البحرية الإسرائيلية إلى 15 سفينة.

تشاهدون في الموجز المصور في عرض ألبوم "سبوتنيك" صور مراسم تسليم أحدث سفينة حربية ""ساعر-6"" إلى البحرية الإسرائيلية في ميناء حيفا...