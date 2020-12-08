أغلى سيارة تطرح للبيع في موسكو

ذكر الموقع الروسي "أفتونوفستي دنيا" لأخبار السيارات، أنه تم عرض أغلى سيارة في روسيا للبيع في موسكو

هذه السيارة الفاخرة هي «بوغاتي تشيرون» بقوة 1500 حصان موديل عام 2018، وقدرت بنحو 226.5 مليون روبل.

وبحسب البائع، فإن سيارة «بوغاتي» هذه في حالة السيارة الجديدة، ومسافتها المقطوعة تبلغ 700 كلم فقط.

طلاء هيكل السيارة هو الألوان التقليدية للطراز: الأبيض والأزرق، وتم تزيين المقصورة بجلد أصلي عالي الجودة مع إدخالات من الكربون.

لديها محرك قوي بقوة 1500 حصان، وناقل حركة آلي رياضي يسمح بتطوير سرعة السيارة إلى «المائة» خلال 2.5 ثانية، ولتصل سرعته القصوى إلى 420 كلم/ ساعة.

يوجد في العالم من هذه السيارات نحو 500 سيارة فقط.

السعر المبدئي لكل منها 2.5 مليون يورو أو 225 مليون روبل بسعر الصرف الحالي.

(سعر صرف اليورو اليوم:88.82)