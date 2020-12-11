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    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • أمطار غزيرة وفيضانات في مدينة البندقية (فينيسيا)، إيطاليا 8 ديسمبر 2020
    • هبوط الكبسولة اليابانية هايابوسا 2 في ووميرا، منطقة نائية في أستراليا الجنوبية 5 ديسمبر 2020
    • اشتباكات بين ضباط شرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات ضد مشروع قانون الأمن العالمي في باريس، فرنسا 6 ديسمبر 2020
    • الناس يشاهدون عرضًا عشية عيد القديس نيكولاس من داخل سياراتهم في مسرح للسيارات وسط تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في العاصمة براغ، جمهورية التشيك، 5 ديسمبر 2020.
    • رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعود إلى 10 داونينغ ستريت في لندن، 8 ديسمبر 2020، بعد ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية القريب. أشادت بريطانيا يوم الثلاثاء الماضي بنقطة تحول في الحرب ضد الجائحة، حيث شرعت بأكبر برنامج لتطعيم المواطنين في تاريخ البلاد بلقاح جديد ضد كوفيد -19.
    • مشاركة نادي تشرين بحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، اللاذقية، سوريا
    • رجل متنكّر بزي سانتا كلوز، معلقًا من تلفريك شوغار لوف، يلوح بالزوار عند وصولهم إلى جبل شوغار لوف، في العاصمة ريو دي جانيرو، البرازيل 5 ديسمبر 2020
    • الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف بجانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، يلوح بيده بعد إلقاء كلمة في حدث انتخابي للسيناتور الجمهوري الأمريكي ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر في فالدوستا، جورجيا، الولايات المتحدة، 5 ديسمبر 2020.
    • استعداد إحدى المشاركات في مسابقة كمال أجسام قبل صعودها خشبة المسرح خلال مسابقة آيرون فيت لكمال الأجسام في نيروبي، 5 ديسمبر 2020.
    • معرض جيتكس في دبي، الإمارات العربية المتحدة 8 ديسمبر 2020
    • متظاهرون يحرقون شجرة عيد الميلاد أمام مبنى رئيس الوزراء الألباني خلال اشتباكات مع شرطة الأمن ومكافحة الشغب في مدينة تيرانا، ألبانيا 9 ديسمبر 2020.
    • انفجار النموذج الأولي لصاروخ ستارشيب التابع لشركة سبيس إكس خلال محاولة عودة للهبوط يوم الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إطلاق اختباري بمنشأة الشركة بولاية تكساس الأمريكية، 9 ديسمبر 2020
    • سامي أولشتا، 6 سنوات، حفيد المصارع الأولمبي الأمريكي الحائز على الميدالية الذهبية والميدالية الرئاسية للحرية دان غابل، يتكئ على مكتب ريزوليوت بينما يلقي غابل ملاحظات بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حفل تقديمي داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 7 ديسمبر 2020.
    • زائر يشعل أعواد البخور في مقبرة الشهيد ترونغ سون، حيث تم دفن 10263 جندي خلال حرب فيتنام، في مقاطعة كوانغ تري في 8 ديسمبر، 2020.
    • متظاهرون مناهضون للحكومة في مدريد. تزامنت المظاهرة مع يوم الدستور الإسباني، حيث يطالبون المتظاهرون باستقالة الحكومة الحالية، إسبانيا 6 ديسمبر 2020
    • امرأة تنظر إلى مجسم معدني ظهر على ضفة نهر فيستولا في العاصمة البولندية وارسو، وهو الأحدث في سلسلة من المجسمات المماثلة التي ظهرت مؤخرًا في أوروبا والولايات المتحدة، 10 ديسمبر 2020 . - يذكر أنه تم العثور على أجسام مشابهة في الولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا.
    • طالبات مدرسة سان دييغو للباليه يرتدين كمامات واقية خلف الكواليس أثناء أداء مسرحية كسارة البندق، التي قدمتها فرقة سان دييغو للباليه في عرض سيارة في موقف للسيارات، حيث يستمر تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 5 ديسمبر 2020.
    • متظاهر يتفاعل مع رش خراطيم مياه شرطة مكافحة الشغب، خلال احتجاجات ضد حكومة تشيلي في مدينة سانتياغو، تشيلي، 4 ديسمبر 2020.
    • امرأة تتفحص هاتفها المحمول في منطقة تسوق رئيسية بعد عام تقريبًا من بدء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في ووهان، مقاطعة هوبي، الصين، 7 ديسمبر 2020
    • كشف الأب إنزو فورتوناتو عن تمثال بالحجم الطبيعي لممرضة خارج بازيليكا باسم القديس فرنسيس الأسيزي، تكريماً للأطباء والممرضين الذين يكافحون مرض فيروس كورونا (كوفيد -19) هذا العام في أسيزي، إيطاليا، 7 ديسمبر 2020 .
    • أشخاص يرتدون زي بابا نويل يتسابقون في شوارع ميشيندورف، بالقرب من برلين، خلال مهرجان نيكولاس لوف (سباق سانت نيكولاس)، وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ألمانيا، 6 ديسمبر 2020.
    • سيارة تسير بين الأشجار المغطاة بالثلوج في منطقة تاونوس بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، 8 ديسمبر 2020
    • الفنانة ساينا سليمانبور أثناء جلسة تصوير احتجاجية على سوء معاملة النساء التركيات بسبب ملابسهن، خلال حظر تجول لمدة يومين وسط انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في شارع مهجور في اسطنبول، تركيا، في وقت مبكر من 6 ديسمبر 2020.
    • أطفال يلقون نظرة خاطفة من خلف زاوية مبنى كنيسة بناها لاجئون إثيوبيون سابقون، بينما يحضر المصلون المحليون واللاجئون قداس الأحد في القرية المجاورة لمخيم أم راكوبة للاجئين في القضارف، شرق السودان في 6 ديسمبر 2020. حوالي 400 من المسيحيين الأرثوذكس حضروا أكبر قداس في كنيسة جبريل منذ أن أعادت فتح أبوابها منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع للاجئين في مخيم أم راكوبة بالقرب من الحدود الإثيوبية.
    • كيمبرلي، تبلغ من العمر عاما واحدا، تحمل دمية بدم مزيف، شوهدت أثناء احتجاج على مقتل أبناء عمومتها إميلي فيكتوريا سيلفا دوس سانتوس، 4 سنوات، وريبيكا بياتريس رودريغز دوس سانتوس، 7 سنوات، في دوكي دي كاكسياس، ولاية ريو دي جانيرو، البرازيل، 6 ديسمبر 2020. وقتلت الفتيات وأبناء عمومتهن برصاص طائش أثناء لعبهن خارج منازلهم.
    • رجل يرتدي كمامة يسير على درجات سلم أمام مجسم دب مطاطي خارج مسرح سيجونغ في وسط سيؤل، 10 ديسمبر 2020
    © AFP 2020 / Andrea Pattaro
    أمطار غزيرة وفيضانات في مدينة البندقية (فينيسيا)، إيطاليا 8 ديسمبر 2020
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    نقدّم لكم الموجز المصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    شهد هذا الأسبوع انطلاق فعاليات معرض "جيتكس" في دبي، انفجار صاروخ تابع لـ"سبيس إكس" خلال اختباره بولاية تكساس الأمريكية، وظهور المجسم المعدني الغامض في محتلف دول العالم،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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      بعد مرور ما يقرب العام على تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19)، جمع فريق عمل "سبوتنيك" أبرز اللقطات خلال فترات الحجر الصحي والإغلاق العام من مختلف أرجاء العالم.

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      معرض "جيتكس" في دبي

      انطلق في دبي في الإمارات العربية المتحدة، الأحد الماضي، فعاليات معرض "جيتكس" (معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات) في نسخته الـ40؛ بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة، ونحو 350 متحدثا في تقنية الذكاء الاصطناعي والمال.

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      أغلى سيارة تطرح للبيع في موسكو

      ذكر الموقع الروسي "أفتونوفستي دْنيا" لأخبار السيارات، أنه تم عرض أغلى سيارة في روسيا للبيع في موسكو.

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