أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

شهد هذا الأسبوع انطلاق فعاليات معرض "جيتكس" في دبي، انفجار صاروخ تابع لـ"سبيس إكس" خلال اختباره بولاية تكساس الأمريكية، وظهور المجسم المعدني الغامض في محتلف دول العالم،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".