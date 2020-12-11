أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

شهد هذا الأسبوع انطلاق فعاليات معرض "جيتكس" في دبي، انفجار صاروخ تابع لـ"سبيس إكس" خلال اختباره بولاية تكساس الأمريكية، وظهور المجسم المعدني الغامض في محتلف دول العالم،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
نقدّم لكم الموجز المصور الأسبوعي، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
شهد هذا الأسبوع انطلاق فعاليات معرض "جيتكس" في دبي، انفجار صاروخ تابع لـ"سبيس إكس" خلال اختباره بولاية تكساس الأمريكية، وظهور المجسم المعدني الغامض في محتلف دول العالم،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
بعد مرور ما يقرب العام على تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19)، جمع فريق عمل "سبوتنيك" أبرز اللقطات خلال فترات الحجر الصحي والإغلاق العام من مختلف أرجاء العالم.
نشرت مجلة "فلايت إنترناشونال" البريطانية قائمة بأفضل عشر طائرات عسكرية في العالم، وفق تقديرات الخبراء العسكريين، والتي تم إدراجها في دليل القوات الجوية العالمية لعام 2020.
انطلق في دبي في الإمارات العربية المتحدة، الأحد الماضي، فعاليات معرض "جيتكس" (معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات) في نسخته الـ40؛ بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة، ونحو 350 متحدثا في تقنية الذكاء الاصطناعي والمال.
ذكر الموقع الروسي "أفتونوفستي دْنيا" لأخبار السيارات، أنه تم عرض أغلى سيارة في روسيا للبيع في موسكو.
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