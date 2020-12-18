تسجيل
12:47 GMT18 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • مجموعة من 180 راقصاً من فرقة es essentiels، يرقصون خلال عرض في 12 ديسمبر 2020 في مونبلييه، احتجاجًا على سياسة الصحة للحكومة وعلى القرارات المتخذة بشأن الثقافة في فرنسا.
    • قوات الشرطة لمكافحة الشغب يقبضون على رجل كان يمسك هاتفه خلال الاحتجاجات، في باريس 12 ديسمبر 2020
    • طيور البطريق تقف في جزيرة جورجيا الجنوبية في المحيط الأطلسي، التابعة لمياه البريطانية، في 11 ديسمبر 2020
    • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع بعد ليلة من المفاوضات خلال قمة الاتحاد الأوروبي وسط الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في بروكسل، بلجيكا، 11 ديسمبر 2020
    • رجل إطفاء يقف على خزان مياه أثناء الحريق في مصنع لإعادة تدوير الخردة المعدنية لشركة دياسيرو في غوادالوب، في ضواحي مونتيري، المكسيك، 16 ديسمبر 2020
    • امرأة ترتدي كمامة تقف أمام تمثال يرتدي كمامة أبضا، خارج متجر في طوكيو، وسط تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في اليابان، 14 ديسمبر 2020
    • الناس يلتقطون صوراً لعمل فني جديد لبانكسي ظهر على جدار أحد شوارع توترداون، بعنوان أتشو!!، في بريستول، بريطانيا 11 ديسمبر 2020.
    • المشاركات في مسابقة كمال أجسام ينتظرن دورهن ليصعدن على خشبة المسرح خلال مسابقة بكين 2020 للاتحاد الدولي لرفع الأثقال (IWF) بكين 2020 في بكين في 11 ديسمبر 2020
    • شخص يجر عربة السياح في رحلة على الشاطئ الشمالي في ديربان، 16 ديسمبر 2020، بعد أن فرضت حكومة جنوب أفريقيا قيودًا تمنع الجمهور من السباحة والتجمهر على الشاطئ بسبب الإعلان عن الموجة الثانية في 09 ديسمبر 2020.
    • أهالي فيلاريكا يشاهدون الكسوف الكلي للشمس في شوارع المدينة، تشيلي في 14 ديسمبر 2020
    • تأثير الحلقة الماسية خلال الكسوف الكلي للشمس من بيدرا ديل أغيلا، مقاطعة نيوكوين، الأرجنتين في 14 ديسمبر 2020
    • عارضة أزياء تضع اللمسات الأخيرة على ملابسها خلال أسبوع الموضة في داكار، سنغال 12 ديسمبر 2020
    • يسير السائحون بين الرغوة المتكونة على الشاطئ في أعقاب إعصار على شاطئ كورومبين في 15 ديسمبر 2020، بعد أن اجتاح الطقس البري شمال نيو ساوث ويلز في أستراليا وجنوب شرق كوينزلاند مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية والمد الملكي هو المد الربيعى المرتفع.
    • امرأة ترتدي كمامة تعبر شارعًا في طوكيو، اليابان 16 ديسمبر 2020
    • أبيليو دا كروز بينتو، 77 عامًا، يرتدي زي بابا نويل داخل فقاعة بلاستيكية، يحيي طفلًا في مركز تسوق وسط تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في برازيليا، البرازيل، 15 ديسمبر 2020.
    • يقف الرئيس الأمريكي ترامب بين طلاب الجيش الأمريكي، أثناء حضوره مباراة كرة القدم الجماعية السنوية للجيش والبحرية في ملعب ميتشي في ويست بوينت، نيويورك، الولايات المتحدة ، 12 ديسمبر 2020.
    • الناس يركضون بعد أن فتح رجل النار خارج كاتدرائية سانت جون في حي مانهاتن في مدينة نيويورك، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 13 ديسمبر 2020
    • ويلمنغتون، ديلاوير - 14 ديسمبر: الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يحتضن زوجته جيل بايدن، بعد التحدث عن عملية التصديق على تصويت الهيئة الانتخابية في مسرح كوين في 14 ديسمبر 2020 في ويلمنغتون، ديلاوير.
    • قطط تنظر إلى حديقة كات غاردين في سيؤل، كوريا الجنوبية، 14 ديسمبر 2020
    • فتاة فلسطينية تدفع أخرى على عربة يدوية في يوم ممطر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فلسطين 16 ديسمبر 2020
    • تماثيل برونزية صغيرة عند تمثال نيلين (النيل) في كوبنهاغن مغطاة بقبعات حمراء وكمامات صغيرة وسط أجواء الاستعداد بالاحتفال بالعيد الميلاد ورأس السنة وتفشي كورونا، الدنمارك 16 ديسمبر 2020
    • فتاة تقف وسط ميدان تايم سكوير في مدينة نيويورك، تلتقط حبات ثلج، إثر تساقط ثلوج كثيفة في المدينة، ديسمبر 17 ديسمبر 2020
    • رجل يقوم بغسل حصان في نهر بوريغانغا في دكا، بنغلاديش، 15 ديسمبر 2020
    • الدوري الإنجليزي الممتاز - ليفربول ضد توتنهام هوتسبر - في ملعب أنفيلد، ليفربول، بريطانيا - 16 ديسمبر 2020، روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول خلال المباراة
    • صاروخ أنغارا -أ5 الروسي ينطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية في شمال روسيا، 14 ديسمبر 2020
    © AFP 2020 / Sylvain Thomas
    مجموعة من 180 راقصاً من فرقة "es essentiels"، يرقصون خلال عرض في 12 ديسمبر 2020 في مونبلييه، احتجاجًا على سياسة الصحة للحكومة وعلى القرارات المتخذة بشأن الثقافة في فرنسا.
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/12/1047550040_0:34:3073:1762_1200x675_80_0_0_10691ffc61ae8f26a207698fae1ee58b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202012181047550782-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83/

    نقدّم لكم الموجز الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    شهد العالم هذا الأسبوع آخر كسوف للشمس في عام 2020، وانطلاق صاروخ "أنغارا -أ5" الروسي من قاعدة بليسيتسك الفضائية، أكبر تساقط ثلوج في مدينة نيويورك منذ 2009، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يفوز بأغلبية ساحقة في انتخابات الرئاسة،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك