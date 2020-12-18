أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الموجز الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
شهد العالم هذا الأسبوع آخر كسوف للشمس في عام 2020، وانطلاق صاروخ "أنغارا -أ5" الروسي من قاعدة بليسيتسك الفضائية، أكبر تساقط ثلوج في مدينة نيويورك منذ 2009، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يفوز بأغلبية ساحقة في انتخابات الرئاسة،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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