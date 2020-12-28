غضب الطبيعة الأم... الكوارث الطبيعية التي هزت العالم في عام 2020

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عام 2020 هو عام يود الكثيرون نسيانه. وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فقد زاد عدد الأحداث المناخية شديدة القصوى بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. شهد هذا العام جميع أنواع الكوارث المدمرة: من حرائق الغابات الهائلة إلى الزلازل والانفجارات البركانية إلى الفيضانات.
وفقًا لدراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فقد ازدادت الظروف المناخية المدمرة كثيراً. على مدى السنوات العشرين الماضية، أودت الكوارث الطبيعية بحياة أكثر من مليون شخص وأثرت على حوالي أربعة مليارات شخص بطريقة أو بأخرى.
ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أكثر الصور إثارة لغضب الطبيعة الأم خلال عام 2020.
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