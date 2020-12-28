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    غضب الطبيعة الأم... الكوارث الطبيعية التي هزت العالم في عام 2020

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    • رجل إطفاء يمر بشجرة محترقة أثناء حريق بوند في مجتمع سيلفرادو في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 3 ديسمبر 2020
    • رجل ينظف متجره من المياه الموحلة بعد الفيضانات في بيلو هوريزونتي، ولاية ميناس جيرايس، البرازيل، 29 يناير 2020
    • فيضانات في سان مارتن فيسوبي في إقليم الألب البحرية من منطقة بروفنس ألب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا، 3 أكتوبر 2020
    • رجل يسير عبر المياه التي غمرت شوارع المدينة الساحلية في سواناج في دورست، جراء لعاصفة أليكس التي ضربت إنجلترا، 2 أكتوبر 2020.
    • السيارات المتضررة والمبنى المتضرر جزئيًا بعد زلزال قوي ضرب مدينة زغرب، كرواتيا 22 مارس 2020
    • يتم علاج كوالا مصابًا في مستشفى ميداني مؤقت في متنزه جزيرة كانغارو للحياة البرية، 14 يناير 2020. تم إنقاذ مئات من حيوانات الكوالا ونقلها إلى الحديقة لتلقي العلاج بعد أن دمرت حرائق الغابات الجزيرة قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا.
    • أحد أعضاء حراس الغابة يحارب الحرائق في منطقة محترقة من الغابة في ألتو ريو غواما، شرق بيليم، بارا، البرازيل 17 سبتمبر 2020
    • امرأة تسير بصعوبة بسبب الرياح العاتية على شاطئ إل بوغاتيل في برشلونة أثناء العاصفة غلوريا التي ضربت الساحل الشرقي الإسباني، 21 يناير 2020
    • صورة جوية تظهر مدينة هيو الإمبراطورية غارقة في مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في وسط فيتنام، 12 أكتوبر 2020
    • أمطار غزيرة وفيضانات في مدينة البندقية (فينيسيا)، إيطاليا 8 ديسمبر 2020
    • عمال يطوون لوحة إعلانية استعدادًا لمجيء إعصار فونغفونغ في مانيلا بالفلبين، 14 مايو 2020
    • تظهر هذه الصورة التي التقطتها الوكالة الجيولوجية الإندونيسية ونشرتها في 29 نوفمبر 2020 ثورانًا بركانيًا من جبل إيلي ليوتولوك في ليمباتا، شرق نوسا تينغارا يقذف الرماد على ارتفاع 4000 متر
    • أشخاص يرتدون كمامات لمنع انتشار فيروس كورونا، يركبون الدراجات النارية أثناء عبورهم طريق غمرته المياه بسبب إعصار مولافي في مقاطعة بامبانغا شمال الفلبين، 26 أكتوبر 2020
    • الناس يحرقون الحطام من منازلهم في بيلوكسي، في منطقة شمال البحر الكاريبي المتمتعة بالحكم الذاتي، نيكاراغوا، 27 نوفمبر 2020، بعد أيام من مرور إعصار إيوتا
    • تداعيات إعصار سالي الذي ضرب منطقة بيرديدو كي، ولاية فلوريدا الأمريكية، 17 سبتمبر 2020
    • العثور على طفلة عايدة غيزغين، 4 أعوام، نجت من الزلزال في إزمير، تركيا 3 نوفمبر 2020
    • شاب قروي يستعيد متعلقاته من حطام المنازل بعد أن ضرب فيضان مفاجئ منطقة شهره الحبيان في شاريكار، محافظة باروان، أفغانستان 26 أغسطس 2020
    • ثوران بركان باكايا، الذي شوهد من قرية روديو في بلدية سان فيسينتي باكايا، على بعد حوالي 45 كم جنوب مدينة غواتيمالا، 20 يونيو 2020.
    • جندي من قوات الدفاع الذاتي اليابانية (JSDF) يسير في منطقة ضربتها السيول في أشيكيتا، محافظة كوماموتو، اليابان 7 يوليو 2020
    • رجل يجرف النفط المتسرب من السفينة م ف واكاشيو، التابعة للشركة اليابانية ولكنها ترفع علم بنما، والتي جنحت بالقرب من منتزه بلوباي البحري قبالة ساحل جنوب شرق موريشيوس، 8 أغسطس 2020
    • السيارات مغطاة بالصخور في أعقاب عاصفة يانوس في قرية أسوس بجزيرة كيفالونيا الأيونية غربي اليونان، 20 سبتمبر 2020
    • في هذه الصورة التي التقطت في 15 يوليو 2020، يظهر المنظر الجوي منازل غمرتها المياه في سونامجانج في مقاطعة سيلهيت في شمال بنغلاديش، 15 يوليو 2020.
    • قروي يشاهد مجرىًا بخاريًا ناجمًا عن تدفق الحمم البركانية، عقب ثوران بركان جبل سيميرو، في منطقة وصاية لوماجانغ، تقع في جاوة الشرقية بإندونيسيا، 2 ديسمبر 2020
    • ثوران بركان كيلويا في جزيرة هاواي الكبيرة، 21 ديسمبر 2020
    • تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نوريلسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا
    © AP Photo / Noah Berger
    رجل إطفاء يمر بشجرة محترقة أثناء "حريق بوند" في مجتمع سيلفرادو في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 3 ديسمبر 2020
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    عام 2020 هو عام يود الكثيرون نسيانه. وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فقد زاد عدد الأحداث المناخية شديدة القصوى بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. شهد هذا العام جميع أنواع الكوارث المدمرة: من حرائق الغابات الهائلة إلى الزلازل والانفجارات البركانية إلى الفيضانات.

    وفقًا لدراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فقد ازدادت الظروف المناخية المدمرة كثيراً. على مدى السنوات العشرين الماضية، أودت الكوارث الطبيعية بحياة أكثر من مليون شخص وأثرت على حوالي أربعة مليارات شخص بطريقة أو بأخرى.

    ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" أكثر الصور إثارة لغضب الطبيعة الأم خلال عام 2020.

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
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