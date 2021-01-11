أقوى تساقط للثلوج منذ 80 عاما... مدريد تتحول إلى ساحة للتزلج

امتلأ عام 2020 بالمآسي والأحزان، حيث فقد العديد من الناس أقربائهم وأصدقائهم في "الحرب ضد كورونا" حول العالم. من بين كل تلك الأرواح التي فقدناها، يتعين علينا أيضًا توديع العديد من الشخصيات البارزة والمشاهير.