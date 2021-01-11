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    أقوى تساقط للثلوج منذ 80 عاما... مدريد تتحول إلى ساحة للتزلج

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    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    © Sputnik . Bruno Thevenin
    أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
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    تحولت شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، إلى حلبة تزلج على الثلج إثر تعرضها لعاصفة ثلجية عمت جميع أنحاء إسبانيا وتسببت في تساقط كثيف للثلوج نتج عنه تشكل طبقات من الجليد على الطرق.

    واستغل بعض المواطنين هذه الطبقات الجليدية في ممارسة هواية التزلج على الثلج، وشارك بعضهم تجربتهم الغريبة والطريفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

    اقرأ المزيد - إسبانيا... الحكومة ترسل قوافل لقاح وغذاء إلى مناطق ضربتها العاصفة الثلجية

    الكلمات الدلالية:
    إسبانيا, مدريد
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