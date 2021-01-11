أقوى تساقط للثلوج منذ 80 عاما... مدريد تتحول إلى ساحة للتزلج

واستغل بعض المواطنين هذه الطبقات الجليدية في ممارسة هواية التزلج على الثلج، وشارك بعضهم تجربتهم الغريبة والطريفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ المزيد - إسبانيا... الحكومة ترسل قوافل لقاح وغذاء إلى مناطق ضربتها العاصفة الثلجية
تحولت شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، إلى حلبة تزلج على الثلج إثر تعرضها لعاصفة ثلجية عمت جميع أنحاء إسبانيا وتسببت في تساقط كثيف للثلوج نتج عنه تشكل طبقات من الجليد على الطرق.
واستغل بعض المواطنين هذه الطبقات الجليدية في ممارسة هواية التزلج على الثلج، وشارك بعضهم تجربتهم الغريبة والطريفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ المزيد - إسبانيا... الحكومة ترسل قوافل لقاح وغذاء إلى مناطق ضربتها العاصفة الثلجية
امتلأ عام 2020 بالمآسي والأحزان، حيث فقد العديد من الناس أقربائهم وأصدقائهم في "الحرب ضد كورونا" حول العالم. من بين كل تلك الأرواح التي فقدناها، يتعين علينا أيضًا توديع العديد من الشخصيات البارزة والمشاهير.
يوجد في علم الفلك أربعة عناصر: الأرض، والماء، والهواء، والنار – هي أساس كل شيء بمثابة حجر الأساس في الفلسفة، والعلم، والطب لألفي عام. وتمثل ألوان العناصر الأربعة ورموزها الجوانب المختلفة من الطبيعة وقوى الطاقة في عالمنا. و«الثور»، رمز العام الجديد القادم وفق التقويم الصيني، ينتمي إلى عناصر الأرض.
تستعد سوريا لاستقبال العام الجديد رغم الوباء العالمي والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا في البلاد.
عام 2020 هو عام يود الكثيرون نسيانه. وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فقد زاد عدد الأحداث المناخية شديدة القصوى بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. شهد هذا العام جميع أنواع الكوارث المدمرة: من حرائق الغابات الهائلة إلى الزلازل والانفجارات البركانية إلى الفيضانات.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)