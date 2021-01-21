الوجه المرغوب فيه... صاحباته المثاليات وفق خبير تجميل

قام ممثل عيادة التجميل والجراحة التجميلية، خبير التجميل ريكاردو فراتي، بتسمية النجوم أصحاب الوجوه المثالية.

وذكر تقرير صحيفة "ذا صان" البريطانية، أن فراتي، خبير تجميل رائد ومؤهل في لندن.، قام بمقارنة نسب وجوه المشاهير بقاعدة "النسبة الذهبية": حسب معادلة رياضية يجب أن تكون النسبة المثالية للجبهة والأنف والذقن تعادل: 3: 2: 3.

وكمثال للقاعدة استشهد فراتي بميغان ماركل. وقال: "ميغان لها وجه أميرة أفلام ديزني. ربما خضعت لعملية تجميل الأنف في طرف أنفها، حيث يبدو أنحف قليلاً في السنوات الأخيرة".

كما دخلت قائمته نجمة التلفزيون الأمريكي كيم كارداشيان ويست. ورأى خبير التجميل أن المشاهير لجأت على الأرجح إلى الجراحة التجميلية للوجه، مما جعل أبعادها مثالية بهذا الشكل.

وأوضح الخبير أن "شكل وجهها (كيم كارداشيان ويست) يشبه المثلث المقلوب - وغالبًا ما يُشار إليه على أنه وجه الشكل المرغوب فيه".

وفقًا لفراتي، هناك شخص آخر صاحب الوجه المثالي من الناحية العلمية، هو الممثلة ميشيل كيغان. وأكد أن النجمة تهتم بعناية بجلدها مما يجعل مظهرها أكثر جاذبية.

وشملت القائمة أيضًا الممثلة أماندا هولدن والمغنية ريتا أورا ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون وغيرهن تراهن في ألبوم "سبوتنيك".