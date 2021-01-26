رغم الجائحة... شواطئ البرازيل مكتظة بالناس مع ارتفاع درجات الحرارة

على الرغم من الوباء، شواطئ ريو دي جانيرو مكتظة. لا يوجد مكان لتضع فيها قدمك على شاطئي كوباكابانا وإيبانيما الشهيرين، حيث يسبح الناس ويستجمون، متناسين قاعدة "المسافة الآمنة".

وصلت الحرارة في المدينة إلى ثلاثين درجة مئوية. وفي الوقت ذاته، يتزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد - يوجد بالفعل أكثر من 7.7 مليون شخص في ريو دي جانيرو، وهناك ما يقرب من 436 ألف حالة إصابة بـ "كوفيد -19".

يذكر أن البرازيل تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث حالات الإصابة بالفيروس - أكثر من 8 ملايين شخص، وأكثر من 217 ألف حالة وفاة.