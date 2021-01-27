مناظر جميلة لواحة في قلب صحراء الإمارات

تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" لقطات من التصوير الجوي للواحة الصحراوية في "منتجع تلال" بضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي في الإمارات.
تصوير جوي يظهر مناظر جميلة للواحة الصحراوية في أبو ظبي الإماراتية.
تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" لقطات من التصوير الجوي للواحة الصحراوية في "منتجع تلال" بضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي في الإمارات.
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