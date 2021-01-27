مناظر جميلة لواحة في قلب صحراء الإمارات

يحتفي السوريون بثلوج الشتاء كجزء من ذكرياتهم الجميلة التي عادة ما تنسجها الطبيعة في شهر يناير/ كانون الثاني. وهذا العام بشكل خاص، أضفى لون الثلوج الأبيض مسحة استثنائية على يومياتهم المتشحة بألوان الصعوبات المعيشية الداكنة، جراء الحصار الغربي الخانق على وطنهم.