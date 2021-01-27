"فقاعات الفضاء"... مستقبل الحفلات الموسيقية الحية

قال واين كوين، وهو ممثل عن الفرقة الموسيقية "فلايمينغ ليبس"، إنه تم تقديم عرضين في أوكلاهوما هذا الشهر، ولحماية معجبيهم وأنفسهم من بعضهم البعض، تم وضع الجميع داخل فقاعاتهم القابلة للنفخ وتسمى "فقاعات الفضاء"، وذلك لجعل الحفلة الموسيقية "أكثر أمانًا" من الذهاب إلى متجر البقالة، على حد تعبيره.

وأضاف كوين، وهو متحمس لفكرة الفقاعات منذ فترة طويلة، أنه أخبر فرقة روك الغنائية "رولينج ستون" الشهر الماضي عن هذه الاستراتيجية:

"نقوم بجمع الجميع ثم نأخذهم صفًا تلو الآخر إلى فقاعاتهم". بمجرد أن تصبح داخل في الفقاعة، يمكنك أن تفعل ما تشاء - هنا هو الجمال في الفكرة".

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن كل فقاعة تحمل ما يصل إلى ثلاثة أشخاص، ويمكن لكل عرض أن يستوعب ما يصل إلى 100 فقاعة.