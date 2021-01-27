تسجيل
10:02 GMT27 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    "فقاعات الفضاء"... مستقبل الحفلات الموسيقية الحية

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • الجمهور داخل الفقاعات البلاستيكية، المستخدمة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19)، خلال حفل موسيقي لفرقة فلايمينغ ليبس (Flaming Lips) وفق قاعدة التباعد الاجتماعي في كريتيريون في أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة، 22 يناير 2021
    • حفل موسيقي للفرقة فلايمينغ ليبس (Flaming Lips) داخل الفقاعات البلاستيكية، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا(المسبب لمرض كوفيد-19) في كريتيريون في أوكلاهوما ستي، الولايات لمتحة 22 يناير 2021
    • موظفون يقومون يبتكبير الفقاعات البلاستيكية، المستخدمة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19)، خلال حفل موسيقي لفرقة فلايمينغ ليبس (Flaming Lips) وفق قاعدة التباعد الاجتماعي في كريتيريون في أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة، 22 يناير 2021
    • الجمهور داخل الفقاعات البلاستيكية، المستخدمة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19)، خلال حفل موسيقي لفرقة فلايمينغ ليبس (Flaming Lips) وفق قاعدة التباعد الاجتماعي في كريتيريون في أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة، 22 يناير 2021
    • الجمهور داخل الفقاعات البلاستيكية، المستخدمة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19)، خلال حفل موسيقي لفرقة فلايمينغ ليبس (Flaming Lips) وفق قاعدة التباعد الاجتماعي في كريتيريون في أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة، 22 يناير 2021
    • حفل موسيقي للفرقة فلايمينغ ليبس (Flaming Lips) داخل الفقاعات البلاستيكية، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا(المسبب لمرض كوفيد-19) في كريتيريون في أوكلاهوما ستي، الولايات لمتحة 22 يناير 2021
    • موظفون يقومون يبتكبير الفقاعات البلاستيكية، المستخدمة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19)، خلال حفل موسيقي لفرقة فلايمينغ ليبس (Flaming Lips) وفق قاعدة التباعد الاجتماعي في كريتيريون في أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة، 22 يناير 2021
    © REUTERS / Flaming Lips/Warner Music
    الجمهور داخل الفقاعات البلاستيكية، المستخدمة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد-19)، خلال حفل موسيقي لفرقة "فلايمينغ ليبس" (Flaming Lips) وفق قاعدة "التباعد الاجتماعي" في "كريتيريون" في أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة، 22 يناير 2021
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047921825_0:0:3640:2048_1200x675_80_0_0_3686fcfd45a10bfa71c1481d68ddb74a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202101271047922166-%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9/

    الجماهير داخل فقاعات - عبارة عن اختراق فضائي للعروض الموسيقية الحية في زمن كورونا.

    قال واين كوين، وهو ممثل عن الفرقة الموسيقية "فلايمينغ ليبس"، إنه تم تقديم عرضين في أوكلاهوما هذا الشهر، ولحماية معجبيهم وأنفسهم من بعضهم البعض، تم وضع الجميع داخل فقاعاتهم القابلة للنفخ وتسمى "فقاعات الفضاء"، وذلك لجعل الحفلة الموسيقية "أكثر أمانًا" من الذهاب إلى متجر البقالة، على حد تعبيره.

    وأضاف كوين، وهو متحمس لفكرة الفقاعات منذ فترة طويلة، أنه أخبر فرقة روك الغنائية "رولينج ستون" الشهر الماضي عن هذه الاستراتيجية:

    "نقوم بجمع الجميع ثم نأخذهم صفًا تلو الآخر إلى فقاعاتهم". بمجرد أن تصبح داخل في الفقاعة، يمكنك أن تفعل ما تشاء - هنا هو الجمال في الفكرة".

    ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن كل فقاعة تحمل ما يصل إلى ثلاثة أشخاص، ويمكن لكل عرض أن يستوعب ما يصل إلى 100 فقاعة.

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • آلاف المواطنين البرازيليين توجهوا إلى شاطئ إبانيما في ريو ي جانيرو، بالرغم من نفشي فيروس كورونا في البرازيل 24 يناير 2021
      Last update: GMT 12:26 26.01.2021
      GMT 12:26 26.01.2021

      رغم الجائحة... شواطئ البرازيل مكتظة بالناس مع ارتفاع درجات الحرارة

      على الرغم من الوباء، شواطئ ريو دي جانيرو مكتظة. لا يوجد مكان لتضع فيها قدمك على شاطئي كوباكابانا وإيبانيما الشهيرين، حيث يسبح الناس ويستجمون، متناسين قاعدة "المسافة الآمنة".

      8
    • المناطق الجبلية في بلودان، في دمشق، سوريا، 22 يناير2021
      Last update: GMT 10:21 26.01.2021
      GMT 10:21 26.01.2021

      رحلة الثلج إلى بلودان السورية

      يحتفي السوريون بثلوج الشتاء كجزء من ذكرياتهم الجميلة التي عادة ما تنسجها الطبيعة في شهر يناير/ كانون الثاني. وهذا العام بشكل خاص، أضفى لون الثلوج الأبيض مسحة استثنائية على يومياتهم المتشحة بألوان الصعوبات المعيشية الداكنة، جراء الحصار الغربي الخانق على وطنهم.

      14
    • عرض أزياء لمجموعة عبايات من تصميم الأميرة السعودية صفية حسين في المقر البلجيكي في حي السفارات بالعاصمة السعودية الرياض، 23 يناير 2021
      Last update: GMT 11:24 25.01.2021
      GMT 11:24 25.01.2021

      "خليك شيك"... أميرات سعوديات يبهرن الحضور بعرض أزياء مميز

      شهدت العاصمة السعودية الرياض، عرض أزياء للمصممة الأميرة صفية حسين، حيث تم تقديم أحدث مجموعاتها من العباءات في عرض أزياء "خليك شيك" في حضور محدود من المهتمين بالموضة ووسائل الإعلام.

      8
    • الحقول الزراعية مغطاة في منطقة تنورين التحتا في الجبال اللبنانية، لبنان 22 يناير2021
      Last update: GMT 08:54 25.01.2021
      GMT 08:54 25.01.2021

      فن الطبيعة... مناظر أحادية اللون في الجبال اللبنانية

      شهدت منطقة تونرين التحتا انخفاضا فى درجات الحرارة وتساقط الثلج على القمم الجبلية.

      8
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك