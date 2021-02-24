"ناسا" تنشر الصور الأولى للمريخ التي التقطتها مركبة "بيرسيفرانس"

انطلقت، يوم الأحد الماضي، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2021"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في دورة استثنائية بسبب الظروف العالمية التي تفرضها إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.