"ناسا" تنشر الصور الأولى للمريخ التي التقطتها مركبة "بيرسيفرانس"

وترون في ألبوم "سبوتنيك" الصور الأولى للمريخ التي التقطتها مركبة "بيرسيفرانس".
قامت وكالة الفضاء الدولية "ناسا" بنشر مجموعة صور جديدة التقطتها المركبة الجوالة "بيرسيفرانس" لسطح المريخ، بعد تنفيذ عملية هبوط ناجحة على سطح الكوكب الأحمر.
وترون في ألبوم "سبوتنيك" الصور الأولى للمريخ التي التقطتها مركبة "بيرسيفرانس".
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