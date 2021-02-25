لن أرحل... القط لاري يحتفل بمرور 10 سنوات كرئيس صائدي الفئران للحكومة البريطانية

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احتفل القط الشهير "لاري"، صائد الفئران في حكومة المملكة المتحدة، هذا الشهر بمرور 10 أعوام على إقامته في مقر إقامة رئيس الوزراء في داونينغ ستريت. وخلال هذه الفترة، عاصر هذا الموظف ذو الفرو الناعم ثلاثة رؤساء وزراء: ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون.
وبمناسبة مرور عشرة أعوام من الخدمة في مقر رئاسة الوزراء البريطانية تم نشر تغريدة للقط لاري على تويتر.
حيث قال لاري: "بعد قضاء 10 سنوات في منزل رقم 10، أجيب عن كل أولئك الذين يسألون ما هي خططي للمستقبل: لن أتقاعد، وأخطط بالفعل للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لي بصفتي رئيس صائدي الفئران".
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