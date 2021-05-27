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    حيوانات قد تلتقي بها في طريقك

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    • زوج من حيوان الجحش يوقف سائق سيارة لتناول وجبة خفيفة على طريق حلقة الحياة البرية في حديقة كستر ستيت، بالقرب من كاستر، جنوب ولاية داكوتا الأمريكية 25 مايو 2021
    • قطيع من الأغنام يرعى على طول طريق في أشبورتون، نيوزيلندا 14 مايو 2019
    • الدب الأبيض يسير في إحدى شوارع منطقة صناعية في مدينة نوريلسك، روسيا 18 يونيو 2019
    • مجموعة من قردة المكاك تسير على طريق في حديقة كاخاو ياي في بانكوك، تايلاند 23 مارس 2021
    • زرافة تعبر الطريق أمام سيارتين في جاكسون، ولاية نيو جيرسي الأمريكية 30 أغسطس 2012
    • لبؤتان تستريحان على جانب طريق في حديقة نيروبي الوطنية في نيروبي، 21 يونيو 2020
    • حيوان نادر من الأيل الأبيض في جونارسكوغ، مقاطعة فارملاند، السويد، 31 يوليو 2017
    • امرأة تركب دراجتها الهوائية وتتحدث إلى خنزير يعبر الطريق في قرية تونيج، بيلاروسيا 7 يناير 2018
    • فيل بري يوقف سيارة على طريق في حديقة كخاو ياي الوطنية في مقاطعة ناخون راتشاسيما في تايلاند، 29 أكتوبر 2019.
    • كلب يرتدي نظارة شمسية يحمل حقيبة بين أسنانه عند معبر للمشاة في سيمفيروبول، شبه جزيرة القرم الروسية، 18 مارس 2019
    • حيوان الحمار الوحشي يعبر الطريق في قرية تيلكوف، ألمانيا 2 أكتوبر 2019
    • مجموعة من الجمال تستريح على الطريق العام بين محافظتي أبين وشبوة، اليمن 8 نوفمبر 2007
    • يتحرك بيسون على طول طريق وايلد لايف رينغ في حديقة كاستر ستيت، جنوب ولاية داكوتا الأمريكية، 25 مايو 2021
    • حيوان الإغوانة يسير في قاعدة غوانتانامو البحرية في كويا، 9 أبريل 2014
    • طائر اللقلق الأبيض يعبر طريقًا في جانيشهاوزن، بالقرب من ميسن، ألمانيا 16 مايو 2019
    © AP Photo / David Zalubowski
    زوج من حيوان الجحش يوقف سائق سيارة لتناول وجبة خفيفة على طريق حلقة الحياة البرية في حديقة كستر ستيت، بالقرب من كاستر، جنوب ولاية داكوتا الأمريكية 25 مايو 2021
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    لا تعرف أبداً بمن قد تلتقي أثناء قيادتك أو عبورك للطريق: ففي بعض الأحيان، يحدث ذلك، يخرج خنزير بري إعلى الطريق، أو حتى يظهر دب أبيض أمامك.

    إذا صادفت قطة سوداء على الطريق - فهذا ليس أسوأ ما يمكن أن يحدث لك. فقد تصاف في طريقك حيوانات برية مثل: اللبؤات، أو قرود المكاك، أو زرافة... وغيرها قد يصادفها المارة والسائقون، ترونها في ألبوم "سبوتنيك".

    وينوه للسائقين في كثير من بلدان العالم إلى وجود حيوانات (برية) بالقرب من مكان قيادته، وذلك من خلال وضع إشارات مرور تحذيرية تحمل رسم "حيوان بري" لتوخي الحذر أثناء القيادة ومنع حدوث حادث سير.

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