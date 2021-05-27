حيوانات قد تلتقي بها في طريقك

لا تعرف أبداً بمن قد تلتقي أثناء قيادتك أو عبورك للطريق: ففي بعض الأحيان، يحدث ذلك، يخرج خنزير بري إعلى الطريق، أو حتى يظهر دب أبيض أمامك.

إذا صادفت قطة سوداء على الطريق - فهذا ليس أسوأ ما يمكن أن يحدث لك. فقد تصاف في طريقك حيوانات برية مثل: اللبؤات، أو قرود المكاك، أو زرافة... وغيرها قد يصادفها المارة والسائقون، ترونها في ألبوم "سبوتنيك".

وينوه للسائقين في كثير من بلدان العالم إلى وجود حيوانات (برية) بالقرب من مكان قيادته، وذلك من خلال وضع إشارات مرور تحذيرية تحمل رسم "حيوان بري" لتوخي الحذر أثناء القيادة ومنع حدوث حادث سير.