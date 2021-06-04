أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

شهد الأسبوع المنصرم انطلاق منتدى سان بطرسبورغ 2021 بمشاركة دول عربية، وفياضانات تسجل أرقاما قياسية جديدة نتيجة سقوط أمطار غزيرة في الرازيل، وبريطانيا تشهد حراً غير مسبوقاً هذا العام،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".