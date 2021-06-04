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    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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    • أنصار فريق نادي كروز أزول يحييون فريقهم لدى وصوله إلى المباراة النهائية من بطولة المكسيك لكرة القدم، ضد نظيره سانتوس في ملعب أزتيكا، في المكسيك، 30 مايو 2021
    • تُظهر هذه الصورة المنشورة التي التقطتها القوات الجوية السريلانكية ونشرتها في 2 يونيو 2021 دخانًا يتصاعد من سفينة الحاويات المسجلة في سنغافورة MV X-Press Pearl، التي تحمل مئات الحاويات من المواد الكيميائية والبلاستيك، أثناء سحبها بعيدًا عن ساحل كولومبو، عقب أمر الرئيس السريلانكي غوتابايا راغاباكسا بنقل السفينة إلى المياه العميقة لمنع كارثة بيئية أكبر.
    • الرياضية تينا غراودينا (لاتفيا) أثناء مباراة المركز الثالث ضد الفريق الروسي (ناديجدا ماكروغوزوفا وسفيتلانا خولومينا) في مرحلة الدوري العالمي للكرة الطائرة الشاطئية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة في مدينة سوتشين روسيا 29 مايو 2021
    • محمد سعيد، فنان كوميدي فلسطيني وشريك الفنان نبيل الخطيب، مؤسس بيت الفن في مدينة غزة، يعرض الدمى التي انتشلها من الاستوديو الخاص بهم، الذي تضرر خلال القصف الإسرائيلي الأخير، 29 مايو 2021، بعد أكثر من أسبوع من وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يومًا من الأعمال العدائية بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
    • متسابق إينيوس غريناديرس إيغان أرلي برنال جوميز من كولومبيا مع الكأس أثناء احتفاله بفوزه بسباق جيرو دي إيطاليا، المرحلة 21 من سباق الدراجات، من سيناجو إلى ميلانو، إيطاليا في 30 مايو 2021
    • متظاهرون يختبئون خلف فراش أثناء الاشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، التي اندلعت خلال احتجاجات ضد حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في فاتاتيفا، كولومبيا، في 31 مايو 2021
    • تظهر الصورة التي قدمتها وكالة ناسا كوكب الزهرة. تم تكوين الصورة ببيانات من المسبارين الأمريكيين Magellan و Pioneer Venus Orbiter .
    • فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبورغ 2021
    • صبي يجلس على كرسي بين منحوتات معروضة في مركز تسوق في يوم الطفل العالمي في بكين في الأول من يونيو 2021، بعد يوم من إعلان الصين بالسماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.
    • الرئيس جو بايدن يغني أغنية بارك الرب أمريكا أثناء فعالية بمناسبة يوم الذكرى في حديقة النصب التذكاري للمحارين القدامى في نيوكاسل، ديلاوير، 30 مايو 2021
    • فتاة في حقل أزهار بالقرب من بلدة سيرين في حي باختشيساراي، شه جزيرة القرم، روسيا 30 مايو 2021
    • قارب يحمل شخصية حيوان مصنوع من أزهار النرجس الأبيض، استعدادا للعرض خلال مهرجان النرجس البري الحادي والستين في غروندلسي، منطقة أوسيرلاند، النمسا في 30 مايو 2021
    • راقصة تايلندية تقليدية ترتدي قناعاً واقياً، استعداداً للمراسم الاحتفالية بمناسبة عودة اثنين من عتبات الحجر الرملي القديم ، وهي عوارض دعم مقدسة من الحجر الرملي من أواخر القرن العاشر أو الحادي عشر، في متحف بانكوك الوطني في بانكوك في 31 مايو 2021
    • فتاة تقفز إلى مياه البحر حيث يستمتع الناس بالطقس الحار على شاطئ برايتون في برايتون، بريطانيا، 1 يونيو 2021
    • المشاركون في سلسلة تتابع شعلة أولمبياد طوكيو يستلقون في دائرة خلال استراحة في توياما باليابان في 3 يونيو 2021
    • متظاهرة في احتجاجات ضد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في برازيليا، البرازيل، 29 مايو 2021
    • عمال ينامون على حاجز طريق وسط شارع في مدينة كراتشي الساحلية، باكستان في 1 يونيو 2021
    • المتسابق كريستينز كريجرز (لاتفيا) أثناء سقوطه من دراجته في نهائي كأس العالم للسوبر كروس في بوغوتا، كولومبيا في 29 مايو 2021
    • الشاب الياباني نوبواكي موريبي، hgمحترف في اخراج الكلاب في نزهة، حيواناته الأليفة عبر تقاطع طرق في طوكيو، اليابان 28 مايو 2021
    • متظاهرون من الصحراء يلوحون بأعلام في مسيرة على الشاطئ في سان سيباستيان، إسبانيا 30 مايو 2021
    • منظر جوي لحفرة عثر عليها مزارعون في حقل محاصيل في سانتا ماريا زاكاتيبيك، ولاية بويبلا، المكسيك في 1 يونيو 2021
    • فنان من تيك توك أثناء معاينة تجربة تيك توك في يوزيوم في المول التجاري ويستفيلد هولندا لايدسخيندام، هولندا في 2 يونيو 2021
    • رجل من سكان ميساك من السكان الأصليين يتخذ وضعية أثناء التقاط صورة سيلفي، أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة، أثارته الاقتراحات في رفع الضرائب على الخدمات العامة والوقود والأجور والمعاشات التقاعدية في بوغوتا، كولومبيا 2 يونيو 2021
    • راكبو الدراجات بجوار بقرة خلال المرحلة الثانية من النسخة الثالثة والسبعين من سباق دوفين للدراجات، في فرنسا 31 مايو 2021
    • رجل يدفع بعربة الفاكهة وهو يسير على طول شارع غمرته المياه في وسط مدينة ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس البرازيلية، في 1 يونيو 2021، وهو يوم مياه ريو نيغرو، أحد روافد نهر الأمازون، بلغ ارتفاعه 29،98 مترًا، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا لموسم الفيضانات.
    • معرض الفنان الصغير السوري ريان العبد
    • متسابق بيلمونت ستيكس في نادي رومباور، يغسل حصانه بعد خوض جولة تدريبية قبل السباق رقم 153 من سباق الخيول بلمونت ستيكس، في بلمونت بارك في إلمونت، نيويورك، الولايات المتحدة 2 يونيو 2021
    • امرأة تبتية تسير أمام أعلام الصلاة في ضريح بوذي في نامتسو، في منطقة التبت ذاتية الحكم بغرب الصين، خلال زيارة نظمتها الحكومة للصحفيين الأجانب، 2 يونيو 2021
    © AP Photo / Eduardo Verdugo
    أنصار فريق نادي "كروز أزول" يحييون فريقهم لدى وصوله إلى المباراة النهائية من بطولة المكسيك لكرة القدم، ضد نظيره "سانتوس" في ملعب "أزتيكا"، في المكسيك، 30 مايو 2021
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049154689_0:305:3072:2033_1200x675_80_0_0_18b0e15ddfdf8f37ffc6d21fd69a8e4f.jpg
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    نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز الأحداث خلال الأسبوع المنصرم، في مختلف بقاع العالم.

    شهد الأسبوع المنصرم انطلاق منتدى سان بطرسبورغ 2021 بمشاركة دول عربية، وفياضانات تسجل أرقاما قياسية جديدة نتيجة سقوط أمطار غزيرة في الرازيل، وبريطانيا تشهد حراً غير مسبوقاً هذا العام،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
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