إزالة القنابل وتدوير الأنقاض... حملة تنظيف كبيرة في قطاع غزة

تشهد مناطق مختلفة من قطاع غزة، من الشمال حتى الجنوب، حملة إزالة قنابل الطيران الحربي الإسرائيلي التي لم تنفجر، واستقرت في أراضي خالية أو منازل الفلسطينيين، وإخراجها بعيداً للتخلص منها، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

ويتزامن ذلك مع الحملات الشعبية التطوعية التي انطلقت في مدن القطاع، حيث بدأ شبان وفتيات القطاع في "حملة تنظيف كبيرة" لشوارع المدن من آثار الحرب، التي استمرت لمدة 11 يوما في شهر مايو/ أيار الماضي، وتسببت بأضرار كبيرة في الأرواح والبنية التحتية.

يذكر أنه تم الإعلان عن بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وصادق الكابينيت الإسرائيلي، بعد قبول المقترح المصري بدون أية شروط من قبل الطرفين.

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" بعضاً من مظاهر حملة التنظيف الكبيرة التي تشهدها مدن قطاع غزة اليوم.