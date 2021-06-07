لعاب بحر مرمرة في اسطنبول

رصدت عدسات وكالات الأخبار المحلية والأقمار الصناعية، تراكم صمغ البحر المعروف باسم "لعاب البحر"، بكثافة على ضفاف شواطئ بحر مرمرة، في عدة مدن تركية، منها: اسطنبول، وجناق قلعة وبورصة غربي البلاد.

وأظهرت المناظر الجوية، التي التقطتها طائرة مسيرة حلقت على ارتفاع منخفض في الأيام الماضية، استمرار تجمع صمغ البحر، أو كما يسمى أيضاً "لعاب البحر"، قرب شواطئ اسطنبول.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor pic.twitter.com/aftOTIU3sr — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 5, 2021

وخلال مراسم افتتاح جماعي لعدد من المشاريع مثل حدائق الشعب وطرق دراجات ومنشآت إعادة تدوير النفايات ومحطات معالجة المياه في أجزاء مختلفة من البلاد، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي المصادف يوم 5 يونيو/ حزيران من كل عام، علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "لعاب بحر مرمرة" قائلاً:

"سننقذ بحارنا من آفة الصمغ وفي مقدمتها مرمرة. هل يمكننا أن نفعل ذلك؟ نعم يمكننا. هل فعلنا هذا في القرن الذهبي؟ نحن فعلنا".