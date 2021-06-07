لعاب بحر مرمرة في اسطنبول

وأظهرت المناظر الجوية، التي التقطتها طائرة مسيرة حلقت على ارتفاع منخفض في الأيام الماضية، استمرار تجمع صمغ البحر، أو كما يسمى أيضاً "لعاب البحر"، قرب شواطئ اسطنبول.
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor pic.twitter.com/aftOTIU3sr— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 5, 2021
وخلال مراسم افتتاح جماعي لعدد من المشاريع مثل حدائق الشعب وطرق دراجات ومنشآت إعادة تدوير النفايات ومحطات معالجة المياه في أجزاء مختلفة من البلاد، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي المصادف يوم 5 يونيو/ حزيران من كل عام، علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "لعاب بحر مرمرة" قائلاً:
"سننقذ بحارنا من آفة الصمغ وفي مقدمتها مرمرة. هل يمكننا أن نفعل ذلك؟ نعم يمكننا. هل فعلنا هذا في القرن الذهبي؟ نحن فعلنا".
ونوه إلى أن فريقا مكونا من 300 شخص في وزارة البيئة والتخطيط العمراني، يجري حاليا عمليات البحث في جميع الأماكن التي قد تكون مصدرا للتلوث في بحر مرمرة.
ويظهر الصمغ البحري نتيجة لتلوث البحار وتغير المناخ عالميا، ما يشكل تهديداً خطيراً للكائنات الحية في المنظومات المائية. كما يحدث هذا الإفراز من وقت لآخر في البحار المغلقة، مثل بحر مرمرة.
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