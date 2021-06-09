ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"

"في 11 يونيو/ حزيران، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00غرينتش)، سيفتتح منتخبا تركيا وإيطاليا أولى مباريات بطولة "يورو 2020"على أرض ملعب "أوليمبيكو في روما.

من المثير للدهشة أن الملعب البيتي لنادي "روما" و"لاتسيو"، الذي تم بناؤه في عام 1928، ليس الأقدم في بطولة أوروبا.

أي ملاعب "يورو-2020" هي الأقدم، وأي منها لم يستضف مباريات البطولات الكبرى من قبل، وأي منها الأغلى، وأين تُقام حفلات الموسيقى العالمية بانتظام... اكتشف ذلك من خلال نبذة مصورة أعدها لكم فريق "سبوتنيك".

من الجدير بالذكر أن البطولة ستقام في 11 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 11 يوليو/ تموز.

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