تسجيل
15:37 GMT16 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    "اشتقنا لكم"... مشجعو "يورو 2020" من كل أنحاء العالم

    انسخ الرابط
    الموضوع:
    كأس أمم أوروبا 2020 (59)
    0 20
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • يشاهد المشجعون بث مباشر لمباراة دور المجموعات في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بين منتخبي بلجيكا وروسيا في قرية كرة القدم يورو 2020 في سان بطرسبورغ.
    • مشجعو إسبانيا خارج ملعب لا كارتوخا بعد المباراة، إشبيلية، إسبانيا 14 يونيو 2021
    • مشجعة فريق المنتخب الإيطالي تتفاعل أثناء مشاهدتها للمباراة على شاشة كبيرة 11 يونيو 2021
    • مشجعون يحملون أعلام ورموز فرق منتخبات سويسرا وويلز وتركيا أثناء استعراضهم في وسط باكو في أذربيجان، 13 يونيو 2021
    • مشجع إيطالي يرتدي قبعة ملونة، يلتقط صورة سيلفي قبل مباراة المجموعة A في بطولة يورو 2020 بين منتخبي تركيا وإيطاليا، في ملعب روما الأولمبي أولمبكو، إيطاليا 11 يونيو 2021
    • مشجعو منتخب كرواتيا يشاهدون مباراة المجموعة الرابعة في يورو 2020، إنجلترا ضد كرواتيا - زغرب، كرواتيا - 13 يونيو 2021
    • أحد مشجعي المنتخب السلوفاكي في منطقة المشجعين بملعب غازبروم أرينا قبل بدء مباراة بولندا - سلوفاكيا، في سان بطرسبورغ.
    • يهتف مشجع تركي (يسار) بينما يمر مشجعو منتخب إيطاليا بالقرب من الملعب أولمبكو، في روما، قبل انطلاق المباراة بين تركيا وإيطاليا، في 11 يونيو 2021 .
    • مشجعة المنتخب البولندي في منطقة المشجعين بملعب غازبروم أرينا قبل مباراة بولندا - سلوفاكيا في سان بطرسبورغ الروسية
    • جماهير منتخب الدنمارك تقف خارج الملعب قبل بدء مباراة، المجموعة الثانية - الدنمارك - فنلندا، في ملعب باركين في كوبنهاغن، الدنمارك، 12 يونيو 2021
    • مشجع منتخب السويد خارج الملعب قبل بدء مباراة المجموعة الخامسة: إسبانيا - السويد، في إشبيلية، إسبانيا، 14 يونيو 2021
    • مشجع منتخب هولندا داخل الملعب قبل مباراة المجموعة الثالثة: هولندا - أوكرانيا، في ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، هولندا - 13 يونيو 2021
    © Sputnik . Aleksander Galperin
    يشاهد المشجعون بث مباشر لمباراة دور المجموعات في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بين منتخبي بلجيكا وروسيا في قرية كرة القدم "يورو 2020" في سان بطرسبورغ.
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049267489_0:84:3032:1789_1200x675_80_0_0_180e02a98f5af3740dca15732f3a7986.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202106161049267830-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-2020-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/

    تستمر بطولة «يورو 2020» لكرة القدم من 11 يونيو/ حزيران إلى 11 يوليو/ تموز في 11 مدينة أوروبية. وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية سبع مباريات من البطولة من بينها مباراتان للمنتخب الروسي في دور المجموعات ودور ربع النهائي.

    انطلقت البطولة السادسة عشرة لكرة القدم الأوروبية، بمباراة بين منتخبي تركيا وإيطاليا في روما يوم 11 يونيو الجاري، وانتهت بنتيجة (3-0) لصالح المنتخب الإيطالي.

    حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" توقيت بطولة أمم أوروبا ليتزامن مع الذكرى الستين للبطولة القارية الأولى، التي فاز فيها المنتخب الوطني للاتحاد السوفيتي، ووزع المباريات على 12 مدينة أوروبية.

    ومع ذلك، تم إدخال بعض التغيرات على جدول أعمال البطولة، نتيجة للقيود المفروضة بسبب تقشي المرض الفيروسي «كوفيد-19»، حيث طرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقديم مباريات مدينة دبلن الأيرلندية ونقلها إلى سان بطرسبورغ ولندن، ومن بلباو إلى إشبيلية  (لعدم قدرة دبلن على ضمان وجود المتفرجين في المدرجات).

    اقرأ أيضا - ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"

    يشارك في البطولة 24 فريقًا، مقسمة إلى ست مجموعات: تم اختيار 20 فريقًا بشكل مباشر، وربحت 4 فرق أخرى من خلال التصفيات.

    في الدور ثمن النهائي، سيلتقي أفضل فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق من بين تلك التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتهم.

    أكبر عدد من المباريات، وهو 8، ستستضيفه لندن، والتي ستستضيف نصف النهائي والنهائي. بينما في سان بطرسبورغ سيشاهد المتفرجون سبع مباريات.

    وستقام مرحلة المجموعات من بطولة «يورو 2020» في الفترة من 11 إلى 23 يونيو، على أن تبدأ الأدوار الإقصائية في 26 يونيو.

    الموضوع:
    كأس أمم أوروبا 2020 (59)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
      Last update: GMT 16:34 09.06.2021
      GMT 16:34 09.06.2021

      ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"

      "في 11 يونيو/ حزيران، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 غرينتش)، سيفتتح منتخبا تركيا وإيطاليا أولى مباريات بطولة "يورو 2020"على أرض ملعب "أولمبيكو في روما.

      كأس أمم أوروبا 2020
      11
    • متسلقو الجبال على جبل إفرست
      Last update: GMT 08:36 08.06.2021
      GMT 08:36 08.06.2021

      لقطات تثلج القلب... العودة إلى تسلق أعلى قمة في العالم

      عاد محترفو وهواة تسلق الجبال إلى قمة إفرست، وذلك لأول مرة منذ أن أعادت حكومة نيبال فتح المنطقة بعد إغلاقها في العام الماضي.

      8
    • لعاب بحر مرمرة في اسطنبول
      Last update: GMT 11:14 07.06.2021
      GMT 11:14 07.06.2021

      لعاب بحر مرمرة في اسطنبول

      رصدت عدسات وكالات الأخبار المحلية والأقمار الصناعية، تراكم صمغ البحر المعروف باسم "لعاب البحر"، بكثافة على ضفاف شواطئ بحر مرمرة، في عدة مدن تركية، منها: اسطنبول، وجناق قلعة وبورصة غربي البلاد.

      11
    • إزالة القنابل في قطاع غزة
      Last update: GMT 08:42 07.06.2021
      GMT 08:42 07.06.2021

      إزالة القنابل وتدوير الأنقاض... حملة تنظيف كبيرة في قطاع غزة

      تشهد مناطق مختلفة من قطاع غزة، من الشمال حتى الجنوب، حملة إزالة قنابل الطيران الحربي الإسرائيلي التي لم تنفجر، واستقرت في أراضي خالية أو منازل الفلسطينيين، وإخراجها بعيداً للتخلص منها، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

      10
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك