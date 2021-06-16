"اشتقنا لكم"... مشجعو "يورو 2020" من كل أنحاء العالم

تستمر بطولة «يورو 2020» لكرة القدم من 11 يونيو/ حزيران إلى 11 يوليو/ تموز في 11 مدينة أوروبية. وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية سبع مباريات من البطولة من بينها مباراتان للمنتخب الروسي في دور المجموعات ودور ربع النهائي.

انطلقت البطولة السادسة عشرة لكرة القدم الأوروبية، بمباراة بين منتخبي تركيا وإيطاليا في روما يوم 11 يونيو الجاري، وانتهت بنتيجة (3-0) لصالح المنتخب الإيطالي.

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" توقيت بطولة أمم أوروبا ليتزامن مع الذكرى الستين للبطولة القارية الأولى، التي فاز فيها المنتخب الوطني للاتحاد السوفيتي، ووزع المباريات على 12 مدينة أوروبية.

ومع ذلك، تم إدخال بعض التغيرات على جدول أعمال البطولة، نتيجة للقيود المفروضة بسبب تقشي المرض الفيروسي «كوفيد-19»، حيث طرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقديم مباريات مدينة دبلن الأيرلندية ونقلها إلى سان بطرسبورغ ولندن، ومن بلباو إلى إشبيلية (لعدم قدرة دبلن على ضمان وجود المتفرجين في المدرجات).

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يشارك في البطولة 24 فريقًا، مقسمة إلى ست مجموعات: تم اختيار 20 فريقًا بشكل مباشر، وربحت 4 فرق أخرى من خلال التصفيات.

في الدور ثمن النهائي، سيلتقي أفضل فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق من بين تلك التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتهم.

أكبر عدد من المباريات، وهو 8، ستستضيفه لندن، والتي ستستضيف نصف النهائي والنهائي. بينما في سان بطرسبورغ سيشاهد المتفرجون سبع مباريات.

وستقام مرحلة المجموعات من بطولة «يورو 2020» في الفترة من 11 إلى 23 يونيو، على أن تبدأ الأدوار الإقصائية في 26 يونيو.