مشجعات "يورو 2020" الجميلات

انطلقت بطولة كأس أمم أوروبا 2020 في11 يونيو/ حزيران في ملعب "أولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، وتنتهي البطولة بإقامة المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن في 11 يوليو/ تموز.

بينما تتركز الأنظار على ساحة الملاعب، حيث يناضل لاعبو المنتخبات الأوروبية لنيل كأس بطولة أمم أوروبا 2020، لا يفوتنا الجانب الآخر من البطولة - المشجعون والمشجعات.

ولعل مشجعات المنتخبات الوطنية ينلن الجانب الأكبر من اهتمام الكاميرات المصورة، سواء على مدرجات الملاعب أو خارجها، فهن جميعًا جميلات ورائعات بشكل استثنائي.

تقام البطولة في 11 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو.

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