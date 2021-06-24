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    الأزياء الوطنية" لمشجعي يورو 2020"

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    كأس أمم أوروبا 2020 (84)
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    • يتجمع مشجعو اسكتلندا في ليستر سكوير قبل مباراة المجموعة الرابعة في بطولة أوروبا 2020 بين إنجلترا واسكتلندا، في لندن، 18 يونيو 2021
    • مشجع إيطاليا خارج الملعب قبل مباراة المجموعة A بين إيطاليا وسويسرا في ملعب أولبيكو في روما، إيطاليا 16 يونيو 2021
    • تُظهر هذه الصورة مشجعًا لإنجلترا (يسارًا) ومشجعًا من اسكتلندا (يمين) قد وصلوا قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الرابعة يورو 2020 بين إنجلترا واسكتلندا في ملعب ويمبلي بلندن، 18 يونيو 2021
    • مشجعو المنتخب السويدي خلال مباراة المجموعة الخامسة من بطولة يورو 2020 بين السويد وسلوفاكيا، في ملعب سان بطرسبورغ في سانت بطرسبرغ، روسيا 18 يونيو 2021
    • مشجعو هولندا يهتفون قبل مباراة المجموعة C في كأس بطولة الأمم الأوروبية 2020، بين هولندا والنمسا، في ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، هولندا 17 يونيو 2021
    • أحد مشجعي مقدونيا الشمالية يهتف هتافات قبل مباراة المجموعة C في بطولة يورو 2020 بين أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، في مدينة بوخارست، رومانيا، 17 يونيو 2021
    • مشجعو المنتخب الفرنسي في المدرجات قبل مباراة المجموعة F في ميونيخ ، ألمانيا، 15 يونيو 2021
    • مشجعو المنتخب الإسباني في المدرجات قبل مباراة السويد - إسبانيا من المجموعة E في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، إسبانيا، 14 يونيو 2021
    • مشجعة المنتخب الروسي
    • مشجعو إسبانيا يقفون لالتقاط صورة قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الخامسة يورو 2020 بين إسبانيا وبولندا على أرض ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، إسبانيا، 19 يونيو 2021
    • مشجعو الدنمارك خارج الملعب قبل مباراة المجموعة B الدنمارك - فنلندا في ملعب باركن، كوبنهاغن، الدنمارك، 12 يونيو 2021
    • مشجعو المنتخب التركي خارج الملعب قبل مباراة المجموعة A بين إيطاليا - تركيا، إيطاليا، 11 يونيو 2021
    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    يتجمع مشجعو اسكتلندا في "ليستر سكوير" قبل مباراة المجموعة الرابعة في بطولة "أوروبا 2020" بين إنجلترا واسكتلندا، في لندن، 18 يونيو 2021
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    انتعشت حياة المشجعين من جميع أنحاء دول أوروبا مع بداية بطولة كأس أمم أوروبا 2020. حيث تفرد عشاق كرة القدم بأزيائهم المميزة لتشجيع منتخب بلدهم، تارة بأزياء وطنية وأخرى تاريخية، وغيرها ترونها في عرض ألبوم "سبوتنيك".

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    تستمر بطولة «يورو 2020» لكرة القدم من 11 يونيو/ حزيران إلى 11 يوليو/ تموز في 11 مدينة أوروبية. وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية مباراة دور ربع النهائي.

    الموضوع:
    كأس أمم أوروبا 2020 (84)
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