الأزياء الوطنية" لمشجعي يورو 2020"

شاهد أيضا - مشجعات "يورو 2020" الجميلات
تستمر بطولة «يورو 2020» لكرة القدم من 11 يونيو/ حزيران إلى 11 يوليو/ تموز في 11 مدينة أوروبية. وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية مباراة دور ربع النهائي.
انتعشت حياة المشجعين من جميع أنحاء دول أوروبا مع بداية بطولة كأس أمم أوروبا 2020. حيث تفرد عشاق كرة القدم بأزيائهم المميزة لتشجيع منتخب بلدهم، تارة بأزياء وطنية وأخرى تاريخية، وغيرها ترونها في عرض ألبوم "سبوتنيك".
شاهد أيضا - مشجعات "يورو 2020" الجميلات
تستمر بطولة «يورو 2020» لكرة القدم من 11 يونيو/ حزيران إلى 11 يوليو/ تموز في 11 مدينة أوروبية. وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية مباراة دور ربع النهائي.
وصلت أجواء "غير طبيعية" إلى وسط روسيا، حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية لسجلات تعود إلى ما يقرب من 100 عام.
أجريت في مدينة ميلانو الإيطالية عملية تصوير مقطعي دقيق لمومياء مصرية قديمة.
انطلقت بطولة كأس أمم أوروبا 2020 في11 يونيو/ حزيران في ملعب "أولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، وتنتهي البطولة بإقامة المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن في 11 يوليو/ تموز.
"دجاج وأبقار وإجازات مدفوعة الأجر، بل وشقة يصل سعرها إلى مليون دولار... هذه مجموعة من الجوائز المعروضة في تايلاند وإندونيسيا وهونغ كونغ، للأشخاص الذي يحصلون على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)