الأزياء الوطنية" لمشجعي يورو 2020"

"دجاج وأبقار وإجازات مدفوعة الأجر، بل وشقة يصل سعرها إلى مليون دولار... هذه مجموعة من الجوائز المعروضة في تايلاند وإندونيسيا وهونغ كونغ، للأشخاص الذي يحصلون على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".