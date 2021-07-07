جفاف يضرب ولاية أمريكية... "الأشد منذ 1977"

تُظهر لقطات مصورة بواسطة طائرة مسيرة منطقة سالتون سيتي، أكبر بحيرة داخل ولاية كاليفورنيا، وتوضح الآثار الكارثية لأسوأ جفاف تشهده الولاية منذ عام 1977.

تسبب انحسار خطها الساحلي في أزمة بيئية حيث يتم نقل الطمي المكشوف إلى المناطق المحيطة.

اجتاح الجفاف الكثير من مناطق غرب الولايات المتحدة، مما دفع المزارعين في كاليفورنيا إلى ترك مزارعهم، واللجوء إلى تقنين المياه والطاقة في عدة ولايات أمريكية.

ترون آثار الجفاف في ولاية كاليفورنيا في عرض ألبوم "سبوتنيك".