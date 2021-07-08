الدنمارك تدخل موسوعة غينيس... أطول قلعة رملية وقمتها تحمل المفاجأة

أقيم أطول تمثال رملي في العالم في الدنمارك.

شارك في مشروع بناء أطول قلعة رملية في بلوخوس الدنماركية 30 من أمهر النحاتين في العالم، وتحت إشراف المحترف الهولندي ويلفريد ستيدجر.

استخدم النحاتون ما يقرب من 5 آلاف طن من الرمل، وقاموا بتزيين جدران "القلعة الرملية" بالأبراج وأنماط من الزخرفة المختلفة. كما قاموا بوضع طبقة رقيقة من غراء خاص على الهيكل الخارجي من القلعة حتى يبقى متماسكاً في فصل الشتاء.

أبرز ما جاء في المشروع هو أعلى قمة القلعة - حيث وُضع نموذج كبير لـ "الفيروس التاجي"، لينتهي برجل ممسكاً بحقنة.

أكد ممثل باسم كتاب غينيس للأرقام القياسية أن القلعة الرملية هرمية الشكل سجلت رقماً قياسياً من حيث الارتفاع - 21 متراً.

وبلدة بلوخوس ساحلية تطل على بحر الشمال، تتمتع بشاطئ جذاب وأسماك رائعة ومنارة قديمة قريبة من "القلعة"، وهي محبوبة من قبل راكبي الأمواج منذ مدة طويلة.

يذكر أن المهرجان السنوي للنحت على الرمال يقام في الدنمارك كل صيف.