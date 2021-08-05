الرياضيات الجميلات وأكثرهن إثارة في أولمبياد "طوكيو 2020"

تقام الألعاب الأولمبية الصيفية في دورتها الـ23 في طوكيو، والعالم كله يراقب الرياضيين الذين يتنافسون على ميداليات المراكز الثلاثة الأولى.

ينصب اهتمام الملايين من المتفرجين على الرياضيين والرياضيّات، لأن الرياضة الكبيرة ليست مذهلة فحسب، بل وجميلة أيضًا.

يشارك في أولمبياد "طوكيو 2020" الكثير من الرياضيّات اللاتي يعتبرن الأجمل في طوكيو.

الرياضية الأكثر جاذبية وإثارة وفقًا للمجلة النمساوية "Busted Coverage"، هي العدّاءة الألمانية أليسا شميدت، وهي تشارك في هذه الألعاب الأولمبية.

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تعد شميدت أيضًا واحدة من أشهر الرياضيين على شبكة "إنستغرام"، حيث لديها الآن أكثر من مليوني متابع.

وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" لقطات رياضية لأجمل المشاركات في أولمبياد "طوكيو 2020".