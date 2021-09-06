المعرض الصيني الدولي "CIFTIS" للخدمات التجارية

افتتح معرض الصين الدولي للتجارة وتقديم الخدمات في بكين يوم الخميس الماضي، بمشاركة ما يقرب من 200 منتدى ونشاط ترويجي سيعقد في إطار جدول أعماله الذي يستمر ستة أيام.

نظرًا لأن المعرض العالمي الشامل الوحيد لهذا العام الذي يركز على التجارة في (تقديم) الخدمات، فإن حقيقة أن الحدث يُعقد كما هو مقرر وسط تفشي "كوفيد-19" له أهمية كبيرة، حسبما أفاد مسؤول محلي، بأنه "يعكس قرار الصين بتعزيز الانفتاح رفيع المستوى والتزام الدولة بالمكافحة العالمية للوباء وتعزيز الانتعاش في الاقتصاد العالمي".

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وفقًا لسون ياو، مدير مركز خدمة ترويج الاستثمار في بكين ونائب مدير مكتب التجارة في بكين، فإن "تطور معرض CIFTIS ليصبح أكبر معرض شامل في مجال التجارة العالمية في الخدمات ومنصة رئيسية لانفتاح الصين".

وأضاف سون أن "هذا الحدث له أهمية كبيرة في تعزيز بناء نمط تنمية جديد وتنمية عالية الجودة للتجارة الخارجية للصين، مما يساعد البلاد على تعميق التعاون الدولي والمشاركة في الحوكمة الاقتصادية العالمية".

أقيم خلال المعرض التجاري، تحت عنوان "نحو مستقبل رقمي وتنمية مدفوعة الخدمات"، خمسة منتديات قمة يوم الجمعة، إلى جانب 193 منتدى موضوعيًا وأنشطة ترويجية تعمل طوال الإطار الزمني للحدث.

خلال المعرض، يشارك أكثر من 180 ضيفًا بارزًا من الداخل والخارج في تبادل الخبرات ومناقشان متعمقة القضايا الاستراتيجية والهيكلية المتعلقة بالتجارة العالمية في الخدمات، وتبادل الخبرات في قضايا التنمية عالية الجودة للتجارة في الخدمات، والانفتاح والتعاون، والإيكولوجيا الرقمية الجديدة، وتنشيط السياحة العالمية.

تشمل الجهات المضيفة للمنتديات الخمسة وزارة التجارة، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة، واتحاد مدن السياحة العالمي، وحكومة بلدية بكين.

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