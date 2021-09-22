معرض تشيلسي للزهور 2021

افتتح المعرض السنوي الكبير "معرض تشيلسي للزهور" (RHS Chelsea Flower Show)، يوم أمس الثلاثاء، على أراضي المستشفى الملكي في تشيلسي بلندن.

ومن بين الزوار، حضر الافتتاح الممثلة البريطانية الشهيرة جودي دينش.

يجدر بالذكر أن معرض تشيلسي للزهور، الذي يُقام عادة في شهر مايو/ أيار من كل عام، تم عرضه عبر الإنترنت في العام الماضي بسبب الجائحة.

وفي هذا العام، لم يُسمح أيضًا بعقده في مايو، وتم تأجيله إلى 21-26 سبتمبر/ أيلول.

والآن، بعد عامين من التوقف، عاد حدث الزهور الرئيسي في بريطانيا العظمى. هذه المرة، ستتاح لزوار معرض تشيلسي للزهور مرة أخرى الفرصة للسير بين مجموعات من الزهور المذهلة التي يعدّها البستانيون من كل أنحاء البلاد خصيصًا لهذا الحدث، وكذلك سيكون المعرض فرصة لاختيار أزهار مميزة للمنزل.

تذكر أن آخر مرة أقيم فيها معرض تشيلسي للزهور بتنسيق كامل في الفترة من 21 مايو إلى 25 من الشهر ذاته عام 2019، ومن بين الضيوف البارزين كانت ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية نفسها.